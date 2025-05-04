Sırrı Süreyya Önder'e Vefa ve Saldırıya Tepki

Haber: İlhan BABA

(KÖLN) – Avrupa ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Genel Başkanı Hüseyin Mat,TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Hüseyin Mat, Sırrı Süreyya Önder'in insan hakları mücadelesindeki yeri ve Türkiye'deki demokratikleşme sürecine katkılarına dikkati çekerek, "Vicdanın ve adaletin sesi sevgili Sırrı Süreyya Önder'in Hakk'a yürümesi hepimizi derinden üzdü. Barış sürecinin önemli aktörlerinden biri olması sebebiyle, bu kayıp Türkiye'nin demokratikleşme süreci açısından da büyük bir eksikliktir" ifadelerini kullandı.

Önder'in sanatçı kimliği, politik duruşu ve halkla kurduğu bağ ile iz bıraktığını kaydeden Mat, "Sanatıyla, siyasetiyle, sözüyle ve duruşuyla bu topraklara derin izler bırakmış, yüreklere dokunmuş, halkın sesi olmuş değerli bir insanı kaybettik. Devri daim olsun. Tüm sevenlerine, ailesine ve halkımıza başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

"Demokrasiye ve halkın iradesine yönelik tehdit"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı da kınayan Hüseyin Mat, şunları kaydetti:

"Bu saldırı yalnızca bir kişiye değil, doğrudan demokrasiye, halkın iradesine ve özgürlüklerimize yönelmiş açık bir tehdit niteliğindedir. Seçim sonuçlarını hazmedemeyenlerin, baskı ve zorbalıkla ayakta durmaya çalışanların bu tür hamlelerine karşı toplumun tüm kesimlerinin güçlü ve ortak bir tepki vermesi, demokrasinin korunması açısından hayati önemdedir.

Şiddetin her türlüsüne karşı durmak, birlikte yaşama irademizi ve demokratik değerlerimizi savunmaktır."