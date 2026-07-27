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Slovakya Cumhurbaşkanı Çin'de

Slovakya Cumhurbaşkanı Çin\'de
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Cumhurbaşkanı Pellegrini, Çin'e resmi ziyarette bulunuyor. Liderlerle stratejik görüşmeler yapacak.

SLOVAKYA Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Çin'in başkenti Pekin'e resmi ziyarette bulundu.

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, üç gün sürecek resmi ziyaret kapsamında Çin'e gitti. Göreve gelmesinden bu yana ilk kez Çin'i ziyaret eden Pellegrini, başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek. İki lider, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Çin'in Slovakya ile bu ziyareti fırsat bilerek geleneksel dostluğu ve siyasi güveni daha da derinleştirmeye, kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmeye ve çeşitli alanlardaki iş birliğini genişletmeye hazır olduğu kaydedildi.

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretinin, iki ülke arasındaki ilişkinin önemini gösterdiğini belirterek, "Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Qiang ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji ile önemli görüşmeler gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu temaslar, stratejik bağlarımızı daha da güçlendirecek ve önemli konuların ele alınmasına katkı sağlayacak. Bu dinamik dönemde, geleceğimiz için ilişkilerimizi güçlendirmek büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Slovakya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Slovakya Cumhurbaşkanı Çin'de - Son Dakika

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