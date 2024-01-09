 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Slovenya'da mahsur kalan 5 kişi mağaradan kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Slovenya'da mahsur kalan 5 kişi mağaradan kurtarıldı

Slovenya'nın Grahovo bölgesinde bulunan Krizna mağarasında mahsur kalan 5 kişi, suların çekilmesiyle Slovenya Mağara Kurtarma Servisi ekipleri tarafından kurtarıldı. İki rehber ve üç turistten oluşan ekip, mağaraya giriş yaptıktan sonra buluşma noktasına gelmeyince kurtarma ekipleri harekete geçti. Su seviyesinin yüksek olması nedeniyle tahliye edilemeyen mahsur kalanlara kuru giysi ve yiyecek ulaştırılmıştı.

Slovenya\'da mahsur kalan 5 kişi mağaradan kurtarıldı
09.01.2024 - 10:09,
Abone Ol

Slovenya'nın Grahovo bölgesinde bulunan Krizna mağarasında mahsur kalan 5 kişi, suların çekilmesiyle Slovenya Mağara Kurtarma Servisi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Slovenya Mağara Kurtarma Servisi'nden dün akşam yapılan açıklamada, "Krizna mağarasında mahsur kalanlar için başlatılan kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı. Saat 15.05'te tüm kurtarma ekipleri ve mahsur kalan kişiler mağaradan çıktı. Kurtarma ekiplerini ve lojistik destek sağlayan ekipleri bu büyük eylem için kutluyoruz" denildi.

NE OLDU?

İki rehber ve üç turistten oluşan ekip, 6 Ocak'ta yerel saatle 08.00'de mağaraya giriş yapmıştı. Üçüncü rehber, ekibin saat 15.00'te kararlaştırılan buluşma noktasına gelmediğini görünce yetkililere ihbarda bulunmuştu. Mağaraya giden kurtarma ekipleri, su seviyesinin yüksek olması sebebiyle mahsur kalanları tahliye edemedi ancak kuru giysi ve yiyecek ulaştırmıştı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Slovenya, Olaylar, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Slovenya'da mahsur kalan 5 kişi mağaradan kurtarıldı - Son Dakika


10:00
Tuğba Ekinci Özel Hayatı Hakkında Çarpıcı Açıklamalar Yaptı Tuğba Ekinci Özel Hayatı Hakkında Çarpıcı Açıklamalar Yaptı
09:46
Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi
09:41
'22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim' demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt
09:02
Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak
08:32
ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi
08:30
Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı
08:23
Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı
08:01
İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı

Son Dakika
10:00 Tuğba Ekinci Özel Hayatı Hakkında Çarpıcı Açıklamalar Yaptı
09:46 Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi
09:41 "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt
09:02 Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak
08:32 ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi
08:30 Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı
08:23 Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı
08:01 İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı
07:51 Fatih Camii'ndeki saldırının kan donduran detayları! İmamı, boğazı dahil 3 yerinden bıçaklamış
06:55 Brezilya'da turistleri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 25 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 10:31:34. #1.12#
SON DAKİKA: Slovenya'da mahsur kalan 5 kişi mağaradan kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement