Slovenya, Eurovision 2025\'ten İsrail\'in Çıkarılmasını Talep Etti

Dünya

SLOVENYA, İsrail'in Eurovision 2025'ten çıkarılmasını talep etti.

Slovenya, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılması için Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) resmi başvuru yaptı. Slovenya, talebin kabul edilmemesi durumunda yarışmadan çekilme seçeneğini bir protesto adımı olarak değerlendireceğini açıkladı.

Slovenya'nın başvuruyu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik süregelen saldırılar nedeniyle yaptığı belirtildi.