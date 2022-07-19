Soktuğu insanı saniyeler içinde öldüren zehirli karınca! Türkiye'de şu ana kadar görülmedi - Son Dakika
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Soktuğu insanı saniyeler içinde öldüren zehirli karınca! Türkiye'de şu ana kadar görülmedi

19.07.2022 15:55
Soktuğu insanı saniyeler içinde öldüren zehirli karınca! Türkiye'de şu ana kadar görülmedi

Görüldüğü bölge halkları arasında 'inek öldüren' olarak da bilinen panda karıncalar ısırdığı insanı zehirleyerek kısa sürede ölümüne neden olabiliyor. Renkleri nedeniyle sevimli görünen bu karıncalara Türkiye'de rastlanmıyor.

Dünya genelinde birbirinden ilginç hayvan türleri var. O hayvan türlerinden bazıları insanlara ciddi oranda zarar veriyor. Yaz aylarından insanların en çok dert yandığı hayvanların başında yılan ve keneler geliyor ancak bilim insanları, zehirli başka türlerin de mevcut olduğunu ifade ediyor.

YAYGIN OLARAK GÖRÜLMÜYORLAR

Ukalahayvan'da yer alan bilgilere göre Mutillidae karınca ailesi, genellikle turuncu veya parlak kızıl renklerde oluyor. Bundan dolayı bu karıncalara kadife karıncalar deniyor. Kadife karıncaların arasında yaygın olarak görülmeyen bir tür ise siyah beyaz renklerde olan panda karıncalar. İnek öldüren karınca olarak da bilinen panda karıncanın zehri bir insanı veya hayvanı öldürebilecek derecede kuvvetli.

Her şeyin birbiriyle uyum içerisinde olduğu doğada panda karıncaların siyah beyaz renkte olmalarının da bir amacı var. Siyah beyaz renkler aposetamik özellikleri temsil eder. Peki aposetamik özellikler nedir?

Yılandan bile daha zehirli! Soktuğu insanı saniyeler içerisinde mezara gönderiyor

RENKLERİ, UYARICI ARAÇ

Siyah beyaz renkler ve keskin desenler bazı böcek türlerinin uyarıcı aracıdır. Bir böceğin zehirli ve tehlikeli olup olmadığını bu renkler sayesinde anlayabilirsiniz. Yani aposetamik özellik, parlak ve uyarıcı renkler anlamına gelir.

KRALİÇESİ VE İŞÇİSİ YOK

Birçok karınca türünün kraliçe karıncası vardır. Bunun yanı sıra işçi karıncalar da bulunur. Ancak panda karıncaların ne kraliçe karıncası, ne de işçi karıncası bulunuyor.

DİŞİSİ YA DA ERKEĞİ YOK

Bu sevimli görünüme sahip panda karıncalarda iş bölümünün olmadığı gibi cinsiyet ayrımı da yoktur. Karıncaların cinsiyeti yumurtaların döllenip döllenmemesine bağlıdır. Binlerce karınca türünden hem renk, hem cinsiyet hem de iş bölümü olarak farklılık gösteren panda karınca her ne kadar sevimli olsa da zehirli iğnesi bir o kadar ıstırap verici.

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SON DAKİKA: Soktuğu insanı saniyeler içinde öldüren zehirli karınca! Türkiye'de şu ana kadar görülmedi - Son Dakika
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