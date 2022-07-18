Somali'nin Baidoa kentinden başkent Mogadişu'ya gelen ve içinde 30 yolcu bulunan inişe geçtiği sırada ters dönerek yere çakıldı. Yere düşmesiyle birlikte yanmaya başlayan uçağı olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçaktan siyah dumanların yükseldiği görüldü. Havaalanı yetkilileri, yolcuların ve mürettebatın kurtarıldığını açıkladı. Kazanın nedeni ise henüz netlik kazanmadı.
Son Dakika › Dünya › Somali'de korkunç kaza! İniş yapmak isteyen uçak yere çakılırken, içindeki bütün yolcular ve mürettebat kurtarıldı - Son Dakika