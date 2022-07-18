Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçaktan siyah dumanların yükseldiği görüldü. Havaalanı yetkilileri, yolcuların ve mürettebatın kurtarıldığını açıkladı. Kazanın nedeni ise henüz netlik kazanmadı.

Somali 'nin Baidoa kentinden başkent Mogadişu 'ya gelen ve içinde 30 yolcu bulunan inişe geçtiği sırada ters dönerek yere çakıldı. Yere düşmesiyle birlikte yanmaya başlayan uçağı olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

Kaynak: İHA

Mogadişu, Somali, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Somali'de korkunç kaza! İniş yapmak isteyen uçak yere çakılırken, içindeki bütün yolcular ve mürettebat kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.