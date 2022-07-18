Somali'de korkunç kaza! İniş yapmak isteyen uçak yere çakılırken, içindeki bütün yolcular ve mürettebat kurtarıldı - Son Dakika
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Somali'de korkunç kaza! İniş yapmak isteyen uçak yere çakılırken, içindeki bütün yolcular ve mürettebat kurtarıldı

18.07.2022 15:58

Mogadişu'da iniş yapmak için alçalan yolcu uçağı ters dönerek yere çakıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan yetkililer, içerisinde 30 yolcu bulunan uçakta herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Kazanın nedeniyse henüz bilinmiyor.

Somali'nin Baidoa kentinden başkent Mogadişu'ya gelen ve içinde 30 yolcu bulunan inişe geçtiği sırada ters dönerek yere çakıldı. Yere düşmesiyle birlikte yanmaya başlayan uçağı olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçaktan siyah dumanların yükseldiği görüldü. Havaalanı yetkilileri, yolcuların ve mürettebatın kurtarıldığını açıkladı. Kazanın nedeni ise henüz netlik kazanmadı.

YORUMLAR
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Somali'de iniş yapmak isteyen uçak ters döndü Somali'de iniş yapmak isteyen uçak ters döndü Somali'de pist dışına mecburi iniş yapan yolcu uçağındaki 30 kişi kurtuldu Somali'de pist dışına mecburi iniş yapan yolcu uçağındaki 30 kişi kurtuldu
Kaynak: İHA

Mogadişu, Somali, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Somali'de korkunç kaza! İniş yapmak isteyen uçak yere çakılırken, içindeki bütün yolcular ve mürettebat kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somali'de korkunç kaza! İniş yapmak isteyen uçak yere çakılırken, içindeki bütün yolcular ve mürettebat kurtarıldı - Son Dakika
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