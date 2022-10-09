Kırım'daki patlama Rus istihbaratının zayıflığını gözler önüne serdi

24 Şubat tarihinden beri devam eden Ukrayna- Rusya savaşında sabah saatlerinde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Putin'in doğum gününde harekete geçen Ukrayna ordusu, Kırım ile Rusya'nın tek bağlantı noktası olan köprüyü bombaladı. Saldırı sonrası görüntüler dünya gündemine otururken, Rusya'nın bu hamleye çok sert bir şekilde karşılık vereceği iddia edildi.

UKRAYNA'DAN GÖZDAĞI: BU SADECE BAŞLANGIÇ

Saldırıyla ilgili bir açıklama yapan Ukrayna cephesi Rusya'ya gözdağı verdi. Ukraynalı müzakereci ve iktidar partisi olan Ukrayna Halkın Hizmetkarı'nın Başkanı David Arakhamia patlama ile ilgili, "Rus kaçak inşaatı çökmeye ve alev almaya başladı. Nedeni basit, patlayıcı bir şey inşa ederseniz, er ya da geç patlayacak. Ve bu sadece başlangıç. Sonuçta, Rusya özellikle güvenilir inşaat konusunda başarılı değil" açıklamalarında bulundu.

KÖPRÜ SALDIRISINDA YENİ DETAYLAR

Öte yandan saldırıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Bölgeye hakim olan ve sık sık yeni gelişmeleri sosyal medyadan paylaşan Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov, köprü saldırısıyla ilgili yeni detayları paylaştı.

RUSYA'NIN ZAYIF YÖNÜNÜ GÖSTERDİ

Kırım'ın Rusya ile tek bağlantısı olan 19 kilometrelik köprünün patlayıcı yüklü tır ile patlatıldığını belirten Aşirov, Rusya'nın zayıf yönüne dikkat çekti. Patlayıcı yüklü tırın stratejik noktaya kadar kontrole takılmadan geldiğini söyleyen Aşirov, "Bu durum bize KGB/FSB (Rus istihbaratı) sisteminde ciddi boşluklar olduğunu, Ukrayna'nın dış ve kontra istihbaratının ise aktif olduğunu gösteriyor." dedi.

"KÖPRÜNÜN VURULMASI TESADÜF DEĞİL"

Aşirov açıklamalarının devamında, "Lojistik açıdan bakarsak; Rusya güney cephesine ve Herson'a aylardır ikmali ve askeri sevkiyatı bu köprü üzerinden yapıyor. Kırım köprüsünün vurulması ile beraber Rusya'nın gerek Herson'da, gerekse de Kırım'da çok zorlanacağını değerlendirmek mümkün. Şu anda Kırım köprüsünün hedef alınması da tesadüf değil. Çünkü Ukrayna'nın elinde artık NASAMS hava savunma sistemleri ve 300 km uzaktaki hedefleri vurabilecek modern silahlar var. Ukrayna eskisi gibi Rusya'nın füze saldırılarından çekinmiyor." ifadelerini kullandı.