2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı

2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı. İsveçli akademi üyeleri 2022 yılı Nobel Edebiyat Ödülü, kişisel hafızanın köklerini, yabancılaşmalarını ve kolektif kısıtlamalarını ortaya çıkarma cesareti ve objektif keskinliği nedeniyle Fransız yazar Annie Ernaux'e verildi.

GEÇEN YIL GURNAH KAZANMIŞTI

2021 yılı Nobel Edebiyat Ödülü, 'Kültürler ve kıtalar arasındaki uçurumda sömürgeciliğin etkilerini ve mültecilerin kaderini uzlaşmaz ve merhametli bir şekilde ele alması nedeniyle' roman yazarı Abdulrazak Gurnah'a verilmişti. Yazar, 10 milyon İsveç kronunun sahibi olmuştu.

ERNAUX KİMDİR?

1 Eylül 1940'ta, Lillebonne'da, işçi sınıfına mensup bir ailede doğdu. Çocukluğunu Yvetot, Normandiya'da geçirdi. Mazbut bir sosyal çevrede büyüdü, edebiyat öğrenimi gördü ve uzun yıllar boyunca edebiyat öğretmenliği yaptı. Kişisel deneyimle toplumsal tarihi birleştiren unsurları daha ilk romanı Armoires vides'le (Boş Dolaplar) ortaya koydu. Sınıf atlama, evlilik, kadın özgürlüğü, cinselllik, kürtaj, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi meseleleri kendi deneyimleri üzerinden aktarırken, arka planda daima toplumsal yaşam ve onu oluşturan kültürel, siyasî, tarihî olaylara yer vererek, "toplumsal bellek" yazını olarak nitelenebilecek eserlere imza attı. Başta Renaudot Ödülü olmak üzere birçok ödüle değer görüldü.