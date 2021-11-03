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Son dakika! 8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü - Son Dakika

Son dakika! 8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü

03.11.2021 15:54
Son dakika! 8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü

Son dakika edinilen bilgilere göre, Rusya'nın Irkutsk şehri yakınlarında içerisinde 8 kişinin bulunduğu askeri turboprop AN-12 nakliye uçağın radarda kayboldu. Bölgeye kurtarma ekipleri gönderilirken en az iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Rusya Acil Servisler Bakanlığı yaptığı açıklamada, sekiz kişiyi taşıyan bir Rus Antonov An-12 kargo uçağının Moskova'nın yaklaşık 4 bin 200 km doğusundaki Irkutsk kenti yakınlarına inerken radardan kaybolduğunu söyledi.

EKİPLER BÖLGEDE

Bakanlık, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin şehrin yaklaşık 7 km dışında olay yerine gönderildiğini söyledi.

EN AZ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölge yönetimine yakın bir kaynak, kurtarma ekiplerinin yangını söndürdüğünü ve en az iki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Son dakika! 8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü

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Son Dakika Dünya Son dakika! 8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü - Son Dakika Dünya


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