Son dakika! 8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü

Rusya Acil Servisler Bakanlığı yaptığı açıklamada, sekiz kişiyi taşıyan bir Rus Antonov An-12 kargo uçağının Moskova'nın yaklaşık 4 bin 200 km doğusundaki Irkutsk kenti yakınlarına inerken radardan kaybolduğunu söyledi.

EKİPLER BÖLGEDE

Bakanlık, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin şehrin yaklaşık 7 km dışında olay yerine gönderildiğini söyledi.

EN AZ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölge yönetimine yakın bir kaynak, kurtarma ekiplerinin yangını söndürdüğünü ve en az iki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.