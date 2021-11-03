Rusya Acil Servisler Bakanlığı yaptığı açıklamada, sekiz kişiyi taşıyan bir Rus Antonov An-12 kargo uçağının Moskova'nın yaklaşık 4 bin 200 km doğusundaki Irkutsk kenti yakınlarına inerken radardan kaybolduğunu söyledi.
Bakanlık, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin şehrin yaklaşık 7 km dışında olay yerine gönderildiğini söyledi.
Bölge yönetimine yakın bir kaynak, kurtarma ekiplerinin yangını söndürdüğünü ve en az iki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Son Dakika › Dünya › Son dakika! 8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü - Son Dakika Dünya