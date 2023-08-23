ABD Başkanı Biden'den Prigojin'in ölümüyle ilgili ilk sözler: Bu tür olayların arkasında Putin'in olmadığı durumlar pek yoktur - Son Dakika

ABD Başkanı Biden'den Prigojin'in ölümüyle ilgili ilk sözler: Bu tür olayların arkasında Putin'in olmadığı durumlar pek yoktur

Son Güncelleme: 23.08.2023 23:03

ABD Başkanı Joe Biden, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in öldüğü uçak kazasına ilişkin konuştu. Biden, "Prigojin'e ne olduğunu bilmiyorum ama bu tür olayların arkasında Putin'in olmadığı durumlar pek yoktur" ifadelerini kullandı.

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in uçak kazası sonucu ölmesinin dünyada yankıları sürüyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, Prigojin'in öldüğü uçak kazasına ilişkin açıklama yaparak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçladı.

DÜŞEN UÇAKTA PRİGOJİN DE VARDI

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında, Wagner lideri Prigojin'in de içinde olduğu özel uçak düştü. Uçaktaki 3'ü mürettebat olmak üzere 10 kişinin tamamı yaşamını yitirdi. Rusya Sivil Havacılık Dairesi de Prigojin'in cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.

"BU TÜR OLAYLARIN ARKASINDA PUTİN VARDIR"

Biden yaptığı açıklamada, "Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama şaşırmadım" dedi. Söz konusu uçağın düşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in parmağı olabileceğini ima eden Biden, "Rusya'da Putin'in arkasında olmadığı çok fazla olay yok. Ancak olayın arka planını bilecek kadar bilgim yok" dedi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Tver bölgesinde düşen özel uçak kazasıyla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Başkan, Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili bilgilendirildi." ifadesine yer verildi.

"EĞER TEYİT EDİLİRSE KİMSE ŞAŞIRMAMALI"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, özel uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğu yönündeki haberleri gördüklerini belirterek, "Eğer teyit edilirse kimse şaşırmamalı." ifadesini kullandı.

Emre İliksiz
Sondakika.com - Dünya

Joe Biden, Wagner, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden'den Prigojin'in ölümüyle ilgili ilk sözler: Bu tür olayların arkasında Putin'in olmadığı durumlar pek yoktur - Son Dakika


Son Dakika
23:56 Paralı askeri grubu Wagner'den ilk açıklama: Kremlin ele geçirilecek
22:45 Topla buluşması yetiyor! Icardi'den sanat eseri gibi gol
22:29 ABD Başkanı Biden'den Prigojin'in ölümüyle ilgili ilk sözler: Bu tür olayların arkasında Putin'in olmadığı durumlar pek yoktur
22:14 Uçak kazasında ölen Prigojin, Kremlin'e tehditler savurduğu bu videoyla akıllarda kaldı
21:47 Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: 'Bu yaşanan bir rezalettir'
21:19 Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamıyor
21:14 Wagner lideri Prigojin'in uçağının düştüğü anlarda Putin, batan denizaltı Kursk'un anma törenine katıldı
21:00 Putin'in yıllar önce verdiği röportaj yeniden gündem oldu: Affetmeyeceğim tek bir şey var
20:55 Son Dakika: Aslan Avrupa sahnesinde! Molde-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
20:36 Wagner lideri Prigojin'i taşıyan uçağın düştüğü anlar görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2023 00:02:24. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'den Prigojin'in ölümüyle ilgili ilk sözler: Bu tür olayların arkasında Putin'in olmadığı durumlar pek yoktur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement