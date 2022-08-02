ABD Meclis Başkanı Pelosi'nin uçağı Tayvan havalimanına indi! - Son Dakika
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ABD Meclis Başkanı Pelosi'nin uçağı Tayvan havalimanına indi!

02.08.2022 17:51

ABD Meclis Başkanı Pelosi'nin uçağı Tayvan Havaalanı'na iniş yaptı. Diğer taraftan Çin devlet medyası Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dört gün sürecek Asya turunda Çin'in üzerinde egemenlik iddia ettiği Tayvan'a ziyaret edeceği iddiası ortalığı kartıştırmıştı. Pelosi'nin uçağını kırması üzerine bölgede gerilim arttı. Tayvan'da sirenler duyulurken, Çin devlet medyası Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini bildirdi.

PELOSİ'NİN UÇAĞI TAYVAN'A İNİŞ YAPTI

ABD Meclis Başkanı Pelosi'nin uçağı Tayvan havalimanına iniş yaptı.

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ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tayvan'ın başkenti Taipei'de bulunan Songshan Havaalanına indi. ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tayvan'ın başkenti Taipei'de bulunan Songshan Havaalanına indi. Tüm gözler Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretinde! 400 bin kişi uçağını canlı takip ediyor Tüm gözler Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretinde! 400 bin kişi uçağını canlı takip ediyor

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Son Dakika Dünya ABD Meclis Başkanı Pelosi'nin uçağı Tayvan havalimanına indi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Meclis Başkanı Pelosi'nin uçağı Tayvan havalimanına indi! - Son Dakika
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