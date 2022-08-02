ABD Meclis Başkanı Pelosi'nin uçağı Tayvan havalimanına indi!

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dört gün sürecek Asya turunda Çin'in üzerinde egemenlik iddia ettiği Tayvan'a ziyaret edeceği iddiası ortalığı kartıştırmıştı. Pelosi'nin uçağını kırması üzerine bölgede gerilim arttı. Tayvan'da sirenler duyulurken, Çin devlet medyası Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini bildirdi.
ABD Meclis Başkanı Pelosi'nin uçağı Tayvan havalimanına iniş yaptı.
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