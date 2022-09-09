Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine gidecek: Programım el verirse katılmayı düşünüyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine gidecek: Programım el verirse katılmayı düşünüyorum

09.09.2022 14:06

İngiltere Kraliçesi Elizabeth dün sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybetti. Kraliçe'nin vefatından sonra başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere dünya liderleri tarafından başsağlığı mesajları paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe'nin cenazesine katılıp katılmayacağı yönündeki merakı ise, "Programım el verirse Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılmayı düşünüyorum" sözleriyle giderdi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, dün öğlen saatlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayata gözlerini yumdu. Kraliçe'nin vefatının ardından cenaze programı da kısa süre içerisinde netleşti. Kraliçe'nin tabutu Londra'ya getirildikten sonra, cenaze töreni öncesinde dört gün boyunca Parlamento binasındaki Westminster Hall'da tutulacak.

CENAZENİN GÜNÜ BUGÜN AÇIKLANACAK

Kraliçe için Westminster Sarayı içinde bulunan Aziz Peter Kilisesi'nde iki hafta içinde bir devlet töreni düzenlenmesi bekleniyor. Cenazenin günü, Buckingham Sarayı tarafından açıklanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: PROGRAMIM UYARSA KATILACAĞIM

Kraliçe'nin ölümünün ardından başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere dünya liderleri tarafından başsağlığı mesajları yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe'nin cenazesine katılıp katılmayacağı yönündeki soru işaretlerini ise cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada giderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Programım el verirse Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılmayı düşünüyorum" dedi.

YORUMLAR
500
AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere Premier Lig'de futbola 1 hafta ara verildi İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere Premier Lig'de futbola 1 hafta ara verildi

Kraliçe Elizabeth, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine gidecek: Programım el verirse katılmayı düşünüyorum - Son Dakika


Son Dakika
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert sözler: Yanlış adımlar atmaya devam ediyorlar
14:35 İngiltere Kraliçe'sinin ölümünü alkollü içecekle kutladı! Arjantinli sunucuya tepki yağıyor
14:20 AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine gidecek: Programım el verirse katılmayı düşünüyorum
13:47 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere Premier Lig'de futbola 1 hafta ara verildi
13:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e yapacağı teklifi açıkladı: Rus tahılının da gemilerle dağıtılmasını özellikle isteyeceğim
13:04 Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül'den gündem olacak çıkış: Muhalefet için en doğru aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur
13:02 Bahar Candan'ın ablası Nihal'le olan paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından uyarı geldi: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada
12:52 2023'te "B sınıfı" ehliyet fiyatlarının 6 bin TL ve üzerine çıkması bekleniyor
12:25 Bakan Nuri Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması: 2023'ün mart ayına kadar ziyaret edilebilir hale getireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 15:12:24. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine gidecek: Programım el verirse katılmayı düşünüyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement