Son dakika dünya: Ukrayna Sağlık Bakanı, ülkede 34 hastanenin hasar gördüğünü açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika dünya: Ukrayna Sağlık Bakanı, ülkede 34 hastanenin hasar gördüğünü açıkladı

06.03.2022 16:45
Son dakika dünya: Ukrayna Sağlık Bakanı, ülkede 34 hastanenin hasar gördüğünü açıkladı

Son dakika dünya haberi: Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko, Rusya tarafından yapılan bombardıman sonucu Ukrayna'da 34 hastanenin zarar gördüğünü ve bazılarının hizmet veremeyecek durumda olduğunu belirtti.

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko, Rusya tarafından yapılan bombardıman sonucu Ukrayna'da 34 hastanenin zarar gördüğünü ve bazılarının hizmet veremeyecek durumda olduğunu belirtti. Bu durumun Cenevre Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı hastanelere yapılan saldırıların Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirterek Dünya Sağlık Örgütü tarafından dün yapılan açıklamaya dikkat çekti. DSÖ dünkü açıklamasında "Bugün itibariyle DSÖ, Ukrayna'da sağlık hizmetlerine yönelik 6 doğrulanmış saldırı raporu yayınladı. Daha fazla rapor doğrulanıyor. DSÖ, 6 ölüm ve 11 yaralanmaya neden olan bu saldırıları şiddetle kınıyor. Sağlık tesisleri, personel ve hastalar hedef değildir" dedi.


Son dakika dünya: Ukrayna Sağlık Bakanı, ülkede 34 hastanenin hasar gördüğünü açıkladı
YORUMLAR
500
Son dakika haber | AFYONKARAHİSAR - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde yangın çıktı Son dakika haber | AFYONKARAHİSAR - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde yangın çıktı ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'Korkunç beklenti, halihazırda gördüğümüz ızdırabın daha da kötüleşmesidir' ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'Korkunç beklenti, halihazırda gördüğümüz ızdırabın daha da kötüleşmesidir'

Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika dünya: Ukrayna Sağlık Bakanı, ülkede 34 hastanenin hasar gördüğünü açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Freni boşalan vinç şarampole yuvarlandı, sürücüsü araçta sıkışıp kaldı!
16:40 Tarlada patpat devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
16:39 Ahmet Hakan'ın "Oyunculuğundan nefret ediyorum" dediği Hazal Kaya'dan sert çıkış: Senin fikrinin ne önemi var vasat herif
16:16 Ukrayna'da kaos devam ediyor! Halk, marketleri yağmalayanları çırılçıplak soydu, kemerle dövdü
16:11 Yargıtay'ın "Baz istasyonu" kararı! Galatasaray 3 milyon lirayı geri ödeyecek
16:00 Son Dakika: Rusya, Ukrayna'nın Vinnytsia kentine füze saldırısı düzenledi! Bir havalimanı tamamen yok oldu
15:53 PSG'nin yıldızı İcardi'nin karısı Wanda Nara, bu sefer de yataktan paylaştığı iç çamaşırlı videosu ile olay yarattı
15:31 Rus askerleri bu kez kıskıvrak yakalandı! Ukrayna birlikleri tarafından asansörde sıkıştırıldılar
15:24 Fenerbahçe'den TFF'ye hatırlatma: Şampiyonluk başvurusuna cevap bekliyoruz
15:20 CHP camiasını sarsan ölüm! Muharrem İnce'nin de anonsculuğunu yapan isim kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 16:49:02. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika dünya: Ukrayna Sağlık Bakanı, ülkede 34 hastanenin hasar gördüğünü açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement