Formula 1'de Japonya'daki yarışı kazanan Max Verstappen şampiyonluğunu garantiledi

Formula 1'de Japonya Grand Prix'sinde Max Verstappen zafere uzanmasına rağmen şampiyonluğa uzanamamıştı. Max Verstappen, şampiyonluk ABD'ye kalacak derken 2. olan Charles Leclerc'in 5 saniye cezası almasının ardından dünya şampiyonu ilan edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ancak Hollandalı pilot, bir yanlışlık olduğunu ifade etse de FIA "Azaltılmış puan sistemi yarışın devam edemeyeceği, askıya alınma durumunda geçerlidir. Max Verstappen tam puan sistemi uygulandığı için dünya şampiyonu oldu" açıklamasını yaptı.

YAĞMUR PİLOTLARI ZORLADI

Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen startın altında ıslak zemin nedeniyle birçok pilot zor anlar yaşadı. Ferrari'den Carlos Sainz aracının kontrolünü kaybetmesinin ardından bariyerlere çarptı ve arka kanadına büyük hasar verdi. İspanyol pilot kazanın ardından yarışa devam edemedi. AlphaTauri'den Pierre Gasly ise pist kenarında bulunan reklam panosuna çarptı ancak Fransız sürücü yarışa devam edebildi.