Son dakika haber! PETA Almanya: Siyah uçlu köpek balığının denize bırakılma kararından çok memnun olduk

PETA Almanya, Alanya'daki gece kulübünde akvaryumdaki siyah uçlu köpek balığının koruma alanlarındaki bir denize bırakılması için işletme sahiplerine masraflara katkıda bulunmayı teklif etti. Kuruluş,Tarım ve Orman Bakanlığı talebi doğrultusunda alınan karardan çok memnun olduklarını belirtti.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir gece kulübünde akvaryumda tutulan siyah uçlu köpek balığının (Carcharhinus limbatus), yapılan denetimde diskotek ortamında yaşamının devam ettirilmemesi yönündeki karar üzerine, konuyu gündeme getiren PETA Almanya'dan teşekkür açıklaması geldi. 9 yıl önce Singapur'dan getirilen ve gece kulübünde 3-4 metreküplük akvaryumda tutulan 60-70 cm boyunda, 6-7 kg ağırlığındaki köpek balığıyla ilgili karar üzerine PETA Almanya'dan yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda gece kulübü yönetiminin köpek balığını serbest bırakma ya da en azından biyolojik ihtiyaçlarına göre yaşayabileceği daha uygun bir koruma/ rehabilitasyon alanına transfer etme kararından çok memnun olunduğu belirtildi.