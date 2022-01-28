Son dakika haber: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD ve NATO'nun yanıtını analiz ediyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO'dan güvenlik garantisi anlaşmasına yönelik gelen yanıtları analiz ettiklerini ve sürecin devamında kararın Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verileceğini belirtti.

Basın mensuplarına açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Amerikalıların yazılı yanıtını analiz ediyoruz. Antony Blinken'in dediği gibi, bunu Ukrayna ve diğer Batılı ülkelerle, ABD müttefikleriyle koordine ettiler. NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den de yazılı yanıt aldık. Bu iki belgeyi, Aralık 2021'de önerdiğimiz taslak anlaşmaya cevaben sağlandığı için bir paket olarak analiz ediyoruz. Sonuçlarımızın kurumlar arası koordinasyonundan sonra, bunları Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunacağız. Sonraki eylemlerimiz hakkında bir karar verecek" dedi.

RUSYA'NIN ANLAŞMA TALEBİNE ABD VE NATO YANITI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın güvenlik garantilerin anlaşması teklifine yönelik verdikleri yanıta ilişkin açıklama yapmıştı. NATO'nun 'Açık Kapı Politikası'nı hatırlatan Blinken, "Haftalarca ve bir anlamda yıllarca kamuoyu önünde söyledik: NATO'nun Açık Kapı Politikası'nı destekleyeceğiz ve bunu taahhüt ediyoruz" demişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise söz konusu teklife yazılı yanıt verdiklerini dile getirerek, "Bugün Rusya'ya gönderdiğimiz NATO yazılı yanıtta ana konulara değindim. Şimdi bir diyalog yolu izlemek ve siyasi bir çözüm bulmak için bir kez daha Rusya'ya ulaşıyoruz. Bu akşam onlara 30 NATO Müttefikinin çok çeşitli konuları kapsayan yazılı önerilerini göndermemizin nedeni budur" ifadelerine yer vermişti.