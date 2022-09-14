Son dakika haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Birliklerimize ateş açıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Birliklerimize ateş açıldı

14.09.2022 09:36
Son dakika haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Birliklerimize ateş açıldı

Son dakika haberi: Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin Laçin ve Kelbecer bölgesindeki Azerbaycan ordusu askerlerine farklı kalibredeki silahlarla ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin Laçin ve Kelbecer bölgesindeki Azerbaycan ordusu askerlerine farklı kalibredeki silahlarla ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü ifade edilerek, "Ermenistan silahlı kuvvetleri ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal ederek, 13-14 Eylül gecesi ve bugün sabah saatlerinde Kelbecer ve Laçin bölgelerinde bulunan birliklerimize çeşitli kalibrelerdeki havan ve toplarla ateş açmıştır. Bu yönde bulunan birimlerimiz tarafından yeterli müdahale önlemleri alınmaktadır. Şu anda pozisyonlarımıza aralıklı olarak ateş ediliyor. Birimlerimiz tarafından gerekli müdahale önlemleri alınmaktadır" denildi.


YORUMLAR
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Azerbaycan şehitlerini uğurluyor Azerbaycan şehitlerini uğurluyor Ermenistan ordusu Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerini top atışına tuttu Ermenistan ordusu Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerini top atışına tuttu
Kaynak: DHA

Ermenistan, Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son dakika haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Birliklerimize ateş açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Birliklerimize ateş açıldı - Son Dakika
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