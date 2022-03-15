Son dakika haberi: Çernihiv'in bomba arama köpeği 'Patron', kentin maskotu oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Çernihiv'in bomba arama köpeği 'Patron', kentin maskotu oldu

15.03.2022 17:07
Son dakika haberi: Çernihiv'in bomba arama köpeği 'Patron', kentin maskotu oldu

Son dakika haberi: Ukrayna Acil Durum yetkilileri (DSNS), bomba imha ekipleriyle çalışan küçük bomba arama köpeği Patron'un Çernihiv kentinin maskotu olduğunu duyurdu.

Ukrayna Acil Durum yetkilileri (DSNS), bomba imha ekipleriyle çalışan küçük bomba arama köpeği Patron'un Çernihiv kentinin maskotu olduğunu duyurdu. 2 yaşındaki Patron, ekiplerle birlikte kentte bomba arıyor.

Acil Durum yetkilileri açıklamasında "Patronla tanışın. O iki yaşında. O bizim Çernihiv piroteknikçilerimizin ruhu ve maskotudur. Onlara her zaman ve her yerde eşlik eder. Bu arada, peyniri çok seviyor" ifadelerini kullandı.


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Ukrayna, Bomba, 112, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi: Çernihiv'in bomba arama köpeği 'Patron', kentin maskotu oldu - Son Dakika


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