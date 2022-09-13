Son dakika haberi | Ermenistan ordusu, Azerbaycan sınır mevzilerine ateş açıyor - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ermenistan ordusu, Azerbaycan sınır mevzilerine ateş açıyor

13.09.2022 11:41
Son dakika haberi | Ermenistan ordusu, Azerbaycan sınır mevzilerine ateş açıyor

Son dakika haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaparak dün gece geç saatlerde Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Azerbaycan-Ermenistan sınırında mevzilenmiş Azerbaycan ordusuna yoğun ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaparak dün gece geç saatlerde Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Azerbaycan-Ermenistan sınırında mevzilenmiş Azerbaycan ordusuna yoğun ateş açtığını duyurdu. Azerbaycan ordusundan kayıpların olduğu ve askeri altyapıda hasar olduğu vurgulandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında Ermenistan ordusunun Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçın bölgelerinde mevzilenmiş Azerbaycan ordusuna ateş açtığını belirterek Azerbaycan ordusundan kayıpların olduğunu belirtti. Askeri altyapının da hasar gördüğü vurgulanan açıklamada Azerbaycan ordusunun karşı misilleme yaparak askeri çatışmanın önlendiği ifade edildi.

AMAÇLARI İMAR ÇALIŞMASINI GECİKTİRMEKSavunma Bakanlığı açıklamasında, Ermenistan'ın son zamanlarda söz konusu istikametlerde Azerbaycan mevzilerini düzenli olarak ateş altına almasının asıl amacının barış anlaşmasının imzalanmasını ve işgalden kurtarılmış bölgelerde yürütülen geniş çaplı yeniden yapılandırma çalışmalarını geciktirmek olduğunun altı çizildi.BAYRAMOV, ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISINA BİLGİ VERDİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried arasında konuyla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık görüşmeye ilişkin açıklamasında, Ermenistan'ın geniş çaplı provokasyonu sonucu devam eden çatışmaların ve gerginliğin ele alındığını vurguladı. Bakan Bayramov, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgelerinde geniş çaplı provokasyonları, aynı zamanda Azerbaycan'ın topraklarına ve egemenliğine yönelik askeri tehditleri önlemek ve askeri personelin, aynı zamanda altyapı çalışmalarında yer alan sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirler hakkında Donfried'e bilgi verdi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Son dakika haberi | Ermenistan ordusu, Azerbaycan sınır mevzilerine ateş açıyor - Son Dakika

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