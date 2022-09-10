Son dakika haberi! Eti, kemiği ve kabuğu için 30 yılda 1.1 milyon deniz kaplumbağası öldürüldü

ABD'li bilim insanları, küresel çapta yaptıkları değerlendirme çalışmasına göre son 30 yılda 1.1 milyonun üzerinde deniz kaplumbağası öldürüldü. Üniversite tarafından 7 Eylül'de yapılan açıklamada, deniz kaplumbağasının dünyanın en kazançlı yasadışı pazarı için ilaç, afrodizyak, yiyecek, takı ve ruhani eşya yapımında kullanıldığı vurgulandı.

ABD merkezli Arizona Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanları, iklim krizinin yanı sıra doğanın biyolojik çeşitliliğine yönelik en ciddi tehditlerden birinin hayvanların yasa dışı öldürülmesi ve ticareti olduğunu belirterek su kaplumbağasıyla ilgili küresel çapta bir değerlendirme çalışması yaptı. Elde edilen sonuca göre son 1990 ila 2020 yılları arasında 1.1 milyondan fazla su kaplumbağası eti, kemiği ve kabuğu için öldürüldü.