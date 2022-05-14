İsrail'in Filistinli muhabirin cenazesine müdahalesi dünyada tepki topladı - Son Dakika
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İsrail'in Filistinli muhabirin cenazesine müdahalesi dünyada tepki topladı

14.05.2022 11:17

İşgal altındaki Cenin kentinde İsrail güvenlik güçlerinin operasyonu sırasında öldürülen Filistinli Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile'nin dün yapılan cenazesinde İsrail polisinin şiddetli müdahalesi tepki topladı.

İşgal altındaki Cenin kentinde İsrail güvenlik güçlerinin operasyonu sırasında öldürülen Filistinli Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile'nin dün yapılan cenazesinde İsrail polisinin şiddetli müdahalesi tepki topladı. Ünlü Hollywood yıldızı Susan Sarandon müdahaleyi "Utanç verici" olarak nitelendirirken ABD Dışişleri Bakanı Blinken, polisin müdahalesini 'rahatsız edici' buldu. Avrupa Birliği'nin İsrail Elçisi ise 'dehşete düştüğünü' belirtti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile'nin dün kaldırılan cenaze töreninde bir araya gelen binlerce Filistinliye, İsrail güvenlik güçleri müdahale etti. Müdahale sebebiyle ortaya çıkan görüntülerin dünya basınında yer almasıyla birçok kınama mesajı paylaşıldı. Dünyaca tanınmış film yıldızı Susan Sarandon görüntüler konusunda "Mantıken bunu zaman çizelgemde görüyorum, bu şiddeti kınayan herkes görünüşe göre İsrail'den nefret ediyor ve bir Yahudi karşıtı. Utanç verici" dedi.

'DEHŞETE DÜŞTÜM'Akile'nin tabutunu taşıyanlara İsrail güçlerinin yaptığı müdahale sonucu Akile'nin tabutunun neredeyse düşme noktasına gelmesi görüntülerini eleştiren AB'nin İsrail Elçisi Dimiter Tzantchev "Ebu Akile'nin cenazesinin marjında bugün tanık olunan sahneler ve cenaze töreninde orantısız ve saygısız güç kullanımı karşısında dehşete düştüm. Kamu düzeninin korunması başka yollarla da yapılabilir" ifadelerini kullandı.'DERİNDEN RAHATSIZ ETTİ'Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise "Filistinli Amerikalı Shireen Abu Akleh'in cenaze törenine izinsiz giren İsrail polisinin görüntüleri bizi derinden rahatsız etti. Her aile, sevdiklerini onurlu ve engelsiz bir şekilde gömmeyi hak eder" dedi.

İsrail'in Filistinli muhabirin cenazesine müdahalesi dünyada tepki topladı
İsrail'in Filistinli muhabirin cenazesine müdahalesi dünyada tepki topladı
İsrail'in Filistinli muhabirin cenazesine müdahalesi dünyada tepki topladı
İsrail'in Filistinli muhabirin cenazesine müdahalesi dünyada tepki topladı
İsrail'in Filistinli muhabirin cenazesine müdahalesi dünyada tepki topladı
İsrail'in Filistinli muhabirin cenazesine müdahalesi dünyada tepki topladı
İsrail'in Filistinli muhabirin cenazesine müdahalesi dünyada tepki topladı
İsrail'in Filistinli muhabirin cenazesine müdahalesi dünyada tepki topladı
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Susan Sarandon, Avrupa Birliği, İsrail, İşgal, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İsrail'in Filistinli muhabirin cenazesine müdahalesi dünyada tepki topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Filistinli muhabirin cenazesine müdahalesi dünyada tepki topladı - Son Dakika
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