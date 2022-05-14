İsrail'in Filistinli muhabirin cenazesine müdahalesi dünyada tepki topladı - Son Dakika

İşgal altındaki Cenin kentinde İsrail güvenlik güçlerinin operasyonu sırasında öldürülen Filistinli Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile'nin dün yapılan cenazesinde İsrail polisinin şiddetli müdahalesi tepki topladı. Ünlü Hollywood yıldızı Susan Sarandon müdahaleyi "Utanç verici" olarak nitelendirirken ABD Dışişleri Bakanı Blinken, polisin müdahalesini 'rahatsız edici' buldu. Avrupa Birliği'nin İsrail Elçisi ise 'dehşete düştüğünü' belirtti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile'nin dün kaldırılan cenaze töreninde bir araya gelen binlerce Filistinliye, İsrail güvenlik güçleri müdahale etti. Müdahale sebebiyle ortaya çıkan görüntülerin dünya basınında yer almasıyla birçok kınama mesajı paylaşıldı. Dünyaca tanınmış film yıldızı Susan Sarandon görüntüler konusunda "Mantıken bunu zaman çizelgemde görüyorum, bu şiddeti kınayan herkes görünüşe göre İsrail'den nefret ediyor ve bir Yahudi karşıtı. Utanç verici" dedi.