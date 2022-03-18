Son dakika haberi... Ukrayna Başbakanından İngiliz Savunma Bakanına 'palianytsia'lı esprili yanıt - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ukrayna Başbakanından İngiliz Savunma Bakanına 'palianytsia'lı esprili yanıt

18.03.2022 11:39
Son dakika haberi... Ukrayna Başbakanından İngiliz Savunma Bakanına 'palianytsia'lı esprili yanıt

Son dakika haberleri: Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir kişiyle telefonda görüşen İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace'a 'gerçek' Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'dan esprili yanıt geldi.

Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir kişiyle telefonda görüşen İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace'a 'gerçek' Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'dan esprili yanıt geldi. Shmyhal, "Bakan Wallace, bir dahaki sefer, konuşmaya başlamadan önce 'palianytsia' kelimesini söylemesini isteyin" dedi. Ukrayna'ya özgü bir ekmek olan 'palianytsia' kelimesini, Ukrayna'da sadece Ukraynalıların doğru telaffuz edebildiği ve genelde Rusların bu kelimeyi telaffuz edemediği düşünülüyor.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace dün akşam yaptığı açıklamada Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir 'sahtekarın' kendisiyle konuşmaya çalıştığını belirterek "Birkaç yanıltıcı soru sordu ve şüphelendikten sonra aramayı sonlandırdım" ifadelerini kullandı. İngiliz basını Bakan Wallace'ın bir sahtekarın nasıl güvenlik aşamalarını geçerek kendisiyle görüşebildiği konusunda soruşturma açtığını duyurdu.

KANDIRILAN İKİNCİ İNGİLİZ BAKANİngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'de bir açıklama yaparak aynı olayı kendisinin de yaşadığını belirterek "Bu, hafta başlarında bana da oldu. Böyle zor zamanlarda bizi bölmek için acınası bir girişim. Ukrayna'nın yanındayız" dedi. İngiliz hükümeti daha önce de benzer olaylarla karşılaşmış ve 2018 yılında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ermenistan Başbakanı olduğunu zannettiği bir kişiyle telefonda görüşmüştü."ARAYANA 'PALIANYTSIA' KELİMESİNİ SÖYLETİN"  Ukrayna Başbakanı Shmyhal ise Savunma Bakanına esprili bir yanıt vererek bundan sonra arayan kişilerden Ukrayna ekmeğinin Ukraynaca ismi palianytsia kelimesini söylettirmesini istedi. Ukrayna'da bu kelimeyi Rusların telaffuz edemediği ve birisinin Ukraynalı olup olmadığını anlamak için esprili bir şekilde bu kelimenin telaffuz ettirildiği biliniyor.


Son dakika haberi... Ukrayna Başbakanından İngiliz Savunma Bakanına 'palianytsia'lı esprili yanıt
Son dakika haberi... Ukrayna Başbakanından İngiliz Savunma Bakanına 'palianytsia'lı esprili yanıt
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'Bugün Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir sahtekar benimle konuşmak için girişimde bulundu' 'Bugün Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir sahtekar benimle konuşmak için girişimde bulundu' Son dakika haberleri | Kendisini Ukrayna Başbakanı olarak tanıtan kişi İngiltere Savunma Bakanını aradı Son dakika haberleri | Kendisini Ukrayna Başbakanı olarak tanıtan kişi İngiltere Savunma Bakanını aradı

Ben Wallace, England, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi... Ukrayna Başbakanından İngiliz Savunma Bakanına 'palianytsia'lı esprili yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Ukrayna Başbakanından İngiliz Savunma Bakanına 'palianytsia'lı esprili yanıt - Son Dakika
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