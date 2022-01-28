Son dakika haberleri: Rusya Dışişleri Bakanlığı: Halklarımız arasında savaş kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Daire Başkan Yardımcısı Alexey Zaitsev, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayacağını ifade ederek, "Halklarımız arasında bir savaş fikrini bile kabul edilemez buluyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Daire Başkan Yardımcısı Zaitsev, düzenlediği basın toplantısında, "Biz ülkemizin kimseye saldırmayacağını defalarca söyledik. Halklarımız arasında bir savaş fikrini bile kabul edilemez buluyoruz" dedi. Zaitsev, batının ise tam aksini söylediğini ifade ederek, "Ancak, Ukrayna'nın denizaşırı ortakları farklı bir görüşe sahip. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması hikayelerine bağlı kalmaya kararlı görünüyorlar. Bunu gerçeğe dönüştürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Planlarında bir şeyler ters gittiğinde, gerilimi yapay olarak körüklemeye başlıyorlar. Büyükelçilik personelinin Kiev'den tahliyesini emrediyor, silah tedarikini artırıyor ve Rus tehdidi hakkında daha da yüksek sesle bağırıyorlar. Hatta Şubat ayına kadar Rusya'nın Ukrayna'ya 'saldırma' planı yaptıklarını bile söylüyorlar" dedi.

"UKRAYNA'YI BAĞIMSIZ OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Zaitsev, Ukrayna'yı bağımsız olmaya, kendi kararlarını ve çıkarlarını düşünmeye davet ettiklerini belirterek, "Ukrayna makamlarını bağımsız olmaya, kendi ülkelerinin ve halkının çıkarlarını düşünmeye, Donetsk ve Lugansk ile doğrudan diyalog içinde mevcut çatışmaya sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulmaya çağırıyoruz. NATO ülkelerinin doğu Ukrayna'daki çatışmayı körüklemeye son vermelerini ve bu ülkenin içişlerine karışmaktan kaçınmalarını umuyoruz" ifadelerini kullandı.