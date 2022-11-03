İmran Han'a yönelik saldırı anı ve sonrasında olanlar anbean kamerada - Son Dakika
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İmran Han'a yönelik saldırı anı ve sonrasında olanlar anbean kamerada

03.11.2022 15:19

Pakistan'da destekçileriyle birlikte başkent İslamabad'a yürüyen eski Başbakan İmran Han'a silahlı saldırı düzenlendi. Han'a yönelik suikast girişimi kameralar tarafından saniye saniye görüntülenirken, bacağından yaralanan Han'ın arabaya götürüldüğü anlar da videoya kaydedildi.

Pakistan'da geçtiğimiz nisan ayında mecliste gerçekleştirilen güven oylaması sonucunda Başbakan İmran Han'ın hükümeti görevden düşürüldü. Ülkede çok ciddi bir kitlesi olduğu bilinen Han, hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin siyasetten men edilmesine rağmen ekibiyle çalışmalarına devam etti.

BAŞKENT İSLAMAD'A YÜRÜYORLARDI

Han ve beraberindeki heyet, 28 Ekim'de Lahor'dan 10 ay sürecek bir seçim yürüyüşüne başladı. 11 Kasım'da başkent İslamabad'a ulaşmayı hedefleyen Han ve beraberindekiler, bugünkü seçim çalışmaları sırasında konvoya düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle şoka uğradı. Saldırı sırasında Han, bacağına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı.

Son dakika! İmran Han'a yönelik saldırı anı ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kamerada

HEMEN KARŞILIK VERİLDİ

Han'ın korumaları tarafından saldırgana karşılık verilirken, suikast girişimi ve sonrasına ilişkin görüntüler de çok geçmeden ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde elinde silah olduğu görülen şahsın, yanındaki bir kişi tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı görülüyor. Çevredeki kalabalık da yaşanan arbede nedeniyle bölgeden uzaklaşıyor.

KAYIPLARA KARIŞTI

Saldırganın ise ortalığın karışmasından fırsat bilerek, çil yavrusu gibi dağılan insanların arasından koşarak uzaklaştığı görülüyor.

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Son Dakika Dünya İmran Han'a yönelik saldırı anı ve sonrasında olanlar anbean kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmran Han'a yönelik saldırı anı ve sonrasında olanlar anbean kamerada - Son Dakika
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