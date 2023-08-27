Son Dakika! Rusya: Prigojin ile birlikte uçak kazasında ölenlerin kimlikleri doğrulandı - Son Dakika

Son Dakika! Rusya: Prigojin ile birlikte uçak kazasında ölenlerin kimlikleri doğrulandı

Son Dakika! Rusya: Prigojin ile birlikte uçak kazasında ölenlerin kimlikleri doğrulandı
Son Güncelleme: 27.08.2023 14:39

Son dakika! Rusya Araştırma Komitesi, birkaç gün önce isyancı Wagner grubunun lideri Prigojin'in de öldüğü uçak kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ''Araştırma sonucu kazada ölen Wagner lideri Prigojin ile birlikte uçak kazasında ölenlerin kimliklerini doğruladı. Kimlikleri uçuş listesindeki isimlerle eşleşiyor.'' denildi.

2 ay önce Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı isyan başlatan Wagner lideri Prigojin'in uçak kazasında hayatını kaybetmesi sabotaj iddialarına neden oldu. Prigojin'in Putin tarafından öldürüldüğü iddiası ortaya atılırken; Rusya Soruşturma Komitesi Prigojin'in yolcu listesinde olduğu düşen uçağın enkazından 10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaştıklarını açıkladı. Açıklamada, "Araştırma sonucu kazada ölen Wagner lideri Prigojin ile birlikte uçak kazasında ölenlerin kimliklerini doğruladı. Kimlikleri uçuş listesindeki isimlerle eşleşiyor." ifadeleri yer aldı.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME YAPILDI

SLEDCOM'un açıklamasında "İlk incelemelere göre kaza yerinde 10 ceset bulundu. Kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik incelemeler yapılmaktadır. Uçuş kayıt cihazlarına el konuldu ve olay yerinin detaylı incelemesi devam ediyor. Şu anda, kazanın tüm koşullarını belirlemek için önemli olan eşya ve belgelere de el konulmaktadır ve gerekli adli incelemeler yapılacaktır" denilmişti.

Son Dakika! Rusya Araştırma Komitesi: Prigojin ile birlikte uçak kazasında ölenlerin kimlikleri doğrulandı

İSİMLERİ AÇIKLANMIŞTI

Açıklamaya göre, uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer almıştı. Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova'dan oluşan 3 kişilik mürettebatın da kazada öldüğü ifade edilmişti.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA: İDDİALAR YALAN

Öte yandan Wagner lideri Yevgeniy Prigojin ve paralı asker grubunun diğer önde gelen isimlerinin uçaklarının düşmesi sonucu ölümünün ardından Kremlin'den deilk açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, olayın ardından sessizliğini bozarak Prigojin için "Kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı" demişti. Putin'in sarf ettiği bu cümle "sabotaj" iddialarının körüklenmesine neden olmuştu.

Son Dakika! Rusya Araştırma Komitesi: Prigojin ile birlikte uçak kazasında ölenlerin kimlikleri doğrulandı

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Prigojin'in Putin'in emriyle öldürüldüğü yönünde Batı'da dile getirilen iddiaları "tümüyle yalan" diye niteledi. Uçağın düşme nedenleriyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Peskov, Putin'in son dönemde Prigojin ile görüşmediğini kaydetti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Son Dakika! Rusya: Prigojin ile birlikte uçak kazasında ölenlerin kimlikleri doğrulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Rusya: Prigojin ile birlikte uçak kazasında ölenlerin kimlikleri doğrulandı - Son Dakika
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