Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik sonrası Rusya'da askere çağrılan vatandaş sayısı 200 bini buldu - Son Dakika
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Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik sonrası Rusya'da askere çağrılan vatandaş sayısı 200 bini buldu

04.10.2022 13:20

Rusya'da Putin'in kısmi seferberlik kararı sonrası askere çağrılan kişilerin sayısı 200 bine ulaştı.

Şubat ayından bu yana "özel operasyon" adı altında Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya, aylardır sahada net bir başarı elde edemedi. Cephe hattında da Ukrayna ordusuna yenik düşmeye başlayınca Vladimir Putin, orduya ek yardımlar için kısmi seferberlik ilan etti.

"300 BİN ASKER ÇAĞIRACAĞIZ"

Putin yaptığı açıklamada "Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek." dedi. Savunma Bakanı Şoygu ise "Seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek asker çağıracağız" ifadelerini kullandı.

"200 BİN KİŞİ ASKERE ÇAĞIRILDI"

Öte yandan yaşanan bu gelişmelerin ardından Rusya'dan kısmi seferberlik ile ilgili güncel bir açıklama geldi. Rus yetkililer tarafından bildirilen son gelişmeye göre Rusya'da kısmi seferberlik kapsamında askere çağrılan kişilerin sayısı 200 bini buldu.

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SON DAKİKA: Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik sonrası Rusya'da askere çağrılan vatandaş sayısı 200 bini buldu - Son Dakika
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