Son dakika... Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinde patlamalar - Son Dakika
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Son dakika... Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinde patlamalar

03.07.2022 10:51
Son dakika... Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinde patlamalar

Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentinde peş peşe patlamalar meydana geldi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yerleşim yeri hasar gördü.

Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, patlamalar sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 apartmanın ve 39 evin hasar gördüğünü, 4 evin ise yıkıldığını duyurdu. Açıklamada, patlamaların nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Gladkov, patlamalar sırasında hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktardı.Ukrayna tarafından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


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Kaynak: DHA

Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son dakika... Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinde patlamalar - Son Dakika

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