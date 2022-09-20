Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz - Son Dakika
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Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz

20.09.2022 14:17

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim günden güne artarken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis yine provokatif açıklamalar yaptı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi BM Genel Kurulu'nda konuşma yapmaya hazırlanan Miçotakis, "Ankara'nın aşırı saldırgan tutumu iç siyasetle ilgili fakat Yunanistan bu yemi yutmayacaktır. Biz ısırmayı tercih etmiyoruz. Sınırlarımız konusunda çok net olacağız" ifadelerini kullandı.

Bugün New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapmaya hazırlanan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis açıklamalarda bulundu. Sfera isimli radyonun yayınına katılan Miçotakis, " Ankara'nın aşırı saldırgan tutumu iç siyasetle ilgili fakat Yunanistan bu yemi yutmayacaktır" dedi.

"SINIRLARIMIZ KONUSUNDA ÇOK NET OLACAĞIZ"

Miçotakis, "Biz ısırmayı tercih etmiyoruz. Sınırlarımız konusunda çok net olacağız. Herkes, Yunanistan'la uğraşılmayacağını biliyor. Diğer tarafta farklılıklarımızı konuşmalı ve anlaşamadığımız konularda anlaştığımızı netleştirmeliyiz ve kavga etmemeliyiz. Gerçekten her gün bu gerilime ve zehre ihtiyacımız var mı" diye konuştu.

"BİZİ BİRLEŞTİREN ŞEYLER, AYIRAN ŞEYLERDEN ÇOK DAHA FAZLA"

Miçotakis, " Türkiye'nin saldırganlığı kesinlikle seçim öncesi hamlesi" yorumunu yaptı. Miçotakis, Türkiye'de yapılan bir ankete dikkat çekerek, "Türk halkının yüzde 63'ü Yunanistan'ı tehdit olarak görmüyor. Biz birlikte yaşamak zorundayız fakat bizi birleştiren şeyler, bizi ayıran şeylerden çok daha fazla" dedi.

ERDOĞAN DA BUGÜN KONUŞMA YAPACAK

Bugün New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir konuşma yapması bekleniyor.

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Son Dakika Dünya Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz - Son Dakika


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