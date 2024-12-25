Sophie Hediger Çığ Kazasında Hayatını Kaybetti

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İSVİÇRE Kayak Federasyonu, İsviçreli olimpik snowboard sporcusu Sophie Hediger'in 26 yaşında çığ altında kalarak hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsviçre Kayak Federasyonu dün yaptığı açıklamada, 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarında yarışan İsviçreli snowboardcu Sophie Hediger'in çığ düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Kayak Federasyonu Başkanı Walter Reusser açıklamasında, "Şok olduk, ailesine en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Çok üzgünüz. Sophie'yi sevgiyle anacağız" dedi.