Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü

Sportif yaşam tarzıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mara Flacia Araujo, katıldığı Ironman yarışında yaşanan trajediyle gündeme geldi. 38 yaşındaki fenomen, yüzme etabı sırasında gölde boğularak yaşamını yitirdi.

YARIŞ SIRASINDA BOĞULDU

Brezilya’da yaşayan ve sağlıklı yaşam paylaşımlarıyla tanınan Araujo’nun, bir süredir ABD’de bulunduğu öğrenildi. Teksas’ta düzenlenen Memorial Hermann Ironman yarışına katılan fenomen, yüzme etabı sırasında suda kayboldu.

CANSIZ BEDENİ GÖLDE BULUNDU

Koşu, bisiklet ve yüzmeden oluşan yarışta trajik şekilde hayatını kaybeden Araujo’nun cansız bedeni gölün yaklaşık 3 metre derinliğinde bulundu.

“HASTAYDI, UYARDIK” İDDİASI

Brezilya basınına konuşan bir arkadaşı, Araujo’nun yarış öncesi iyi hissetmediğini belirterek, “Hastaydı, zayıf olduğunu söyledik ama dinlemedi. Grip geçirmişti” ifadelerini kullandı.

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Genç kadının ölümünden önce antrenman yaparken sosyal medya hesabından “İşte yeni bir gün” notuyla paylaşım yaptığı da ortaya çıktı.

SPORA SAĞLIK NEDENİYLE BAŞLAMIŞTI

Araujo’nun daha önce yaptığı açıklamalarda, sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 8 yıl önce triatlona başladığını söylediği öğrenildi.