Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü

20.04.2026 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ironman yarışına katılan sosyal medya fenomeni Mara Flacia Araujo, ABD'nin Teksas eyaletindeki yüzme etabında boğularak hayatını kaybetti.

Sportif yaşam tarzıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mara Flacia Araujo, katıldığı Ironman yarışında yaşanan trajediyle gündeme geldi. 38 yaşındaki fenomen, yüzme etabı sırasında gölde boğularak yaşamını yitirdi.

YARIŞ SIRASINDA BOĞULDU

Brezilya’da yaşayan ve sağlıklı yaşam paylaşımlarıyla tanınan Araujo’nun, bir süredir ABD’de bulunduğu öğrenildi. Teksas’ta düzenlenen Memorial Hermann Ironman yarışına katılan fenomen, yüzme etabı sırasında suda kayboldu.

CANSIZ BEDENİ GÖLDE BULUNDU

Koşu, bisiklet ve yüzmeden oluşan yarışta trajik şekilde hayatını kaybeden Araujo’nun cansız bedeni gölün yaklaşık 3 metre derinliğinde bulundu.

“HASTAYDI, UYARDIK” İDDİASI

Brezilya basınına konuşan bir arkadaşı, Araujo’nun yarış öncesi iyi hissetmediğini belirterek, “Hastaydı, zayıf olduğunu söyledik ama dinlemedi. Grip geçirmişti” ifadelerini kullandı.

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Genç kadının ölümünden önce antrenman yaparken sosyal medya hesabından “İşte yeni bir gün” notuyla paylaşım yaptığı da ortaya çıktı.

SPORA SAĞLIK NEDENİYLE BAŞLAMIŞTI

Araujo’nun daha önce yaptığı açıklamalarda, sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 8 yıl önce triatlona başladığını söylediği öğrenildi.

Magazin, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Sadettin Saran’dan şampiyonluk mesajı Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı
Tedesco’nun kader maçı Kazanamazsa ’’güle güle’’ denilecek Tedesco'nun kader maçı! Kazanamazsa ''güle güle'' denilecek

12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 12:49:27. #7.12#
SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.