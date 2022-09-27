Zaman yolcusundan çarpıcı iddia! Arınma gecesinde binlerce insanın öleceğini öne sürdü - Son Dakika
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Zaman yolcusundan çarpıcı iddia! Arınma gecesinde binlerce insanın öleceğini öne sürdü

27.09.2022 17:52
Zaman yolcusundan çarpıcı iddia! Arınma gecesinde binlerce insanın öleceğini öne sürdü

Zamanda yolculuk yaparak 2023'ten geldiğini öne süren bir sosyal medya kullanıcısı 2023 yılının başında Amerika Birleşik Devletleri'nde arınma gecesi olacağını ve binlerce insanın öleceğini iddia etti.

Sosyal medyada son dönemde zaman yolculuğu furyası patlak verdi. Zaman yolcusu olduğunu öne süren kişiler, paylaştıkları videolarla çeşitli iddialar ortaya atıyor. Sosyal medya kullanıcılar bu iddiaların çoğunun kurgu olduğunu bilse de yine de iddialar sosyal medyada hayli konuşuluyor.

BU SEFERKİ İDDİALAR ÇOK DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal meydada bir kullanıcı tarafından ortaya atılan son iddia ise çok konuşuldu. @timevoyaging kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir şahıs, 2023 yılında ABD'de korkunç bir olay yaşanacağını öne sürdü.

"ARINMA GECESİ OLACAK"

@timevoyaging, 2023 yılının Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde tasfiye gecesi olacağını ve çıkarılan yasayla birlikte cinayet, adam yaralama, yağmalama gibi suçların serbest bırakılacağını öne sürdü. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden şahıs, bir nevi arınma gecesi olacağını ileri sürdü.

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Son Dakika Dünya Zaman yolcusundan çarpıcı iddia! Arınma gecesinde binlerce insanın öleceğini öne sürdü - Son Dakika


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