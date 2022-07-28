Onlarca ineğin ördekten korkup kaçması görenleri gülümsetti - Son Dakika
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Onlarca ineğin ördekten korkup kaçması görenleri gülümsetti

28.07.2022 13:38

Sevimli bir ördeğin onlarca ineğe tek başına kafa tuttuğu görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Gülümseten görüntülere gelen yorumlar arasında, "Cesurun bakışı, korkağın kılıcından keskindir" gibi yorumlar da yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir ördeğin, ineklere tek başına kafa tuttuğu görülürken ayrıca ineklerin ördeğin gaga hareketiyle geri adım attıkları da görülüyor.

İNEKLERE TEK BAŞINA KAFA TUTTU

Söz konusu olan videoda ördek üstüne gelen ineklerden birine gagasıyla vuruyor. Gaga darbesiyle koskoca hayvankendini geri çekiyor.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Sosyal medyada paylaşılan videoya kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Yorumlar arasında "Cesurun bakışı, korkağın kılıcından keskindir" ifadesi yer aldı.

YORUMLAR
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