Sosyal medyada tekrar gündem oldu! İşte Pompeii'de ölen adamın gerçek hikayesi - Son Dakika
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Sosyal medyada tekrar gündem oldu! İşte Pompeii'de ölen adamın gerçek hikayesi

23.06.2022 10:51

2 bin yıl önce patlayan yanardağ sonucu yok olan Pompeii'de mastürbasyon yaparken hayatını kaybettiği öne sürülen adamın fotoğrafı tekrar gündeme geldi. Görüntü viral hale geldi ve neredeyse her internet kullanıcısının önüne düştü. Fakat hiçbir şeyin fotoğrafta göründüğü gibi olmadığı anlaşıldı. İşte Pompeiili adamın gerçek hikayesi.

2017 yılında ortaya çıkan bir fotoğraf, tekrardan sosyal medyanın gündemine oturdu. Viral olan bu bu görüntüde sırt üst yatmış, mastürbasyon yapıyormuş gibi gözüken bir adam yer alıyor.

Mastürbasyon yaparken öldüğü iddia edilen Pompeiili adamın acı hikayesi

Peki bu talihsiz adam son anlarını neden böyle geçirmek istedi? Bu son bir kendini beğenmişlik eylemi miydi? Yoksa histerik bir panik miydi? Ya da arkeologların paylaştığı bu görüntünün arkasında farklı bir neden mi vardı?

Mastürbasyon yaparken öldüğü iddia edilen Pompeiili adamın acı hikayesi
Pompeii'de yaşanan o kıyamet gününe bir dönelim

Pompeii o zamanlarda Vezüv Yanardağı'nın eteklerine kurulmuş bir kasabaydı. Güzel, müreffeh bir yapıydı. Kasaba, dünyanın en iyi mimari örneklerini içeriyordu ve topraklar verimli volkanik küllerle besleniyordu. Binlerce insan stadyumlarda düzenlenen gladyatör savaşları için Pompeii'yi ziyaret ediyordu.

Mastürbasyon yaparken öldüğü iddia edilen Pompeiili adamın acı hikayesi

Vezüv Yanardağı 79 yılında patlamadan önce yaklaşık 800 yıl boyunca belirgin bir faaliyet göstermemişti. Vezüv'e yaklaşık 10 km mesafede yaşasalar da yanardağ patlamalarına alışık olmayan Pompeii halkının bu büyük patlamaya karşı hazır değildi. (İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü)

Mastürbasyon yaparken öldüğü iddia edilen Pompeiili adamın acı hikayesi

Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu yok olan antik Pompeii kentindeki yaşamın 15 dakika içinde sona erdi. Antik kentte yanardağ patlamasında ölen yaklaşık 2000 kişinin büyük kısmı, "piroklastik akıntı" adı verilen bu olgunun etkisiyle nefessiz kalarak hayatlarını kaybetti.

Mastürbasyon yaparken öldüğü iddia edilen Pompeiili adamın acı hikayesi

Araştırmacılar, kent sakinlerinin kaçma fırsatı bulamadan evlerinde ya da sokaklarda bu volkanik partikül bulutu altında kaldığını vurguladı.

Mastürbasyon yaparken öldüğü iddia edilen Pompeiili adamın acı hikayesi

Scientific Reports dergisindeki makalede, "200-250 °C saf sıcak havaya maruz kalınması halinde 2-5 dakika boyunca hayatta kalınabilir, ancak solunabilir formdaki sıcak ince küllerin varlığı hayatta kalma süresini büyük ölçüde azaltır" denildi.

Mastürbasyon yaparken öldüğü iddia edilen Pompeiili adamın acı hikayesi

"Mastürbasyon yapan adam" ise aslında mastürbasyon yapmıyordu. Pompeii'de hayatını kaybeden binlerce kişi gibi o da sıcak volkanik gazlar yüzünden hayatını kaybetti. Vücudu, özellikle de bacakları ve kolları ısının etkisiyle kasılmıştı. Aslında Pompeii harabelerinde bulunan kurbanların birçoğu, benzer pozisyonlarda ölmüştü.

Mastürbasyon yaparken öldüğü iddia edilen Pompeiili adamın acı hikayesi

Fotoğrafın 2017 yılında tekrar gündeme gelmesinden sonra İtalyan araştırmacı bu karenin ardındaki tüm gerçekleri ortaya çıkardı. Her şey bir yana böyle bir ölüm şekli komik olmaktan ziyade görene acı ve hüzün veriyor. Kaynak: historyofyesterday, ListeList

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Son Dakika Dünya Sosyal medyada tekrar gündem oldu! İşte Pompeii'de ölen adamın gerçek hikayesi - Son Dakika


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