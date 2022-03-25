Spotify, güvenlik kaygıları nedeniyle Rusya'daki faaliyetini durdurdu - Son Dakika
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BBC

Spotify, güvenlik kaygıları nedeniyle Rusya'daki faaliyetini durdurdu

25.03.2022 23:11
Spotify, güvenlik kaygıları nedeniyle Rusya'daki faaliyetini durdurdu

Spotify, ülkenin silahlı kuvvetleri hakkında "sahte haber" yayanların hapis cezası almasını öngören yeni bir yasa nedeniyle Rusya'dan çekildiğini açıkladı.

Spotify, ülkenin silahlı kuvvetleri hakkında "sahte haber" yayanların hapis cezası almasını öngören yeni bir yasa nedeniyle Rusya'dan çekildiğini açıkladı.

İnternet üzerinden müzik dinleme hizmeti veren şirket, çalışanları ve "olasılıkla dinleyicileri"yle ilgili güvenlik kaygıları nedeniyle çekilme kararı aldıklarını belirtti. Şirket Moskova'daki bürosunu da geçtiğimiz günlerde kapatmıştı.

Ancak şirket büroyu kapatmasının ardından, ülkeye "bağımsız haberler" sunabilmek için faaliyetlerine devam edeceğini belirtmişti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada "Maalesef, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren yasa bilgiye erişimi daha da kısıtlıyor, ifade özgürlüğünü ortadan kaldırıyor ve belli haberlerin suç unsuru olması Spotify çalışanları ve olasılıkla da dinleyicilerimizi riske atıyor" denildi.

Yeni kurallara göre medya kuruluşlarının Rusya'nın Ukrayna'daki işgali konusunda yayımladıkları "sahte haber" olarak görülürse, uzun hapis cezalarına yol açabiliyor.

Düzenlemenin ardından, Bloomberg, New York Times ve CNN, Rusya'dan yayın yapmayı durduracağını açıklayan medya kuruluşları arasında.

TikTok uygulaması da platformdan canlı yayın yapılmasını ve yeni içerik konulmasını durdurdu.

BBC de Rusya'dan haber geçmeyi durdurmuş, ancak sonra devam etmişti. Rusya'da BBC'nin haber sitelerine giriş kısıtlandı ve Kremlin BBC World News kanalının yayınına son verdi.

Rusya'da 2020 yılında faaliyete başlayan Spotify genel olarak müzik dinleme platformu olarak biliniyor. Ancak şirket podcastlara da yer vermeye başladı.

Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana şirket, ambarolar nedeniyle paralı abonelik satışı da yapamıyordu.

Aralarında BP, McDonalds ve Netflix'in de bulunduğu yüzlerce küresel şirket, işgalin ardından ya Rusya'dan çekildi ya da faaliyetlerini kısıtladı.

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