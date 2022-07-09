Sri Lanka'da binlerce kişi cumhurbaşkanlığı sarayını basarak ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Sri Lanka'da binlerce kişi cumhurbaşkanlığı sarayını basarak ele geçirdi

09.07.2022 14:32
Sri Lanka'da binlerce kişi cumhurbaşkanlığı sarayını basarak ele geçirdi

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da binlerce protestocu Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın sarayını bastı.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da binlerce protestocu Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın sarayını bastı.

Aylardır süren ekonomik kriz yüzünden düzenlenen protestoların ardından ülkenin dört bir yanından eylemciler saraya gelerek istifa taleplerini yeniledi.

Rajapaksa'nın daha güvenli bir yere yerleştirildiği belirtildi.

AFP haber ajansına göre hükümet karşıtı binlerce kişi, trenlere bile komut verek başkente geldi.

Kolombo'daki idari binaların olduğu merkeze gelen protestocular, Rajapaksa'nın evinin önündeki polis barikatlarını "Evine geri dön" sloganlarıyla yıktı.

Polis havaya ateş açsa ve gözyaşartıcı bomba kullansa da eylemcilerin konuta girişlerini engelleyemedi.

AFP'ye konuşan bir üst düzey savunma yetkilisi, Rajapaksa'nın halen cumhurbaşkanı olduğunu, askeri bir bölük tarafından korunduğunu ve güvenli bir yere intikal ettirildiğini söyledi.

Facebook canlı yayınındaki görüntülere göre yüzlerce kişi cumhurbaşkanlığı sarayındaki odaları, koridorları ve cumhurbaşkanının ofisini işgal etti.

BBC'nin görüntülerine göre protestocular saraydaki havuzda yüzdü.

Güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere toplam 33 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yetkililer Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı ilan etmek istemiş, ancak eylemciler bu karara uymadığı gibi sivil toplum ile muhalefet bu uygulamaya karşı çıkmıştı.

Sri Lanka başbakanı Ranil Wickremesinghe ise acil toplantı düzenleyerek hükümet yetkilileriyle krizin nasıl aşılacağını konuşuyor.

Ülke uzun zamandır yükselen enflasyon ile mücadele ederken gıda, yakıt ve ilaç ithal etmekte zorluk çekiyor.

Sri Lanka en son olarak Rusya'dan krediyle yakıt almaya çalışmış ancak başarılı olamıştı.

Acil kredi talep eden ülke yaşanan ekonomik krizden pandemiyle beraber azalan turizm gelirlerini sorumlu tutuyor.

Ülkede mart ayından beri protestolar sürüyor.

Kriz yüzünden Mayıs ayında Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Mahinda Rajapaksa başbakanlıktan istifa etmişti.

YORUMLAR
500
Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı Sri Lanka'da hükümet binasına giren göstericiler mutfaktaki yemekleri yedi Sri Lanka'da hükümet binasına giren göstericiler mutfaktaki yemekleri yedi Sri Lanka'da protestocular, devlet başkanlığı yerleşkesine girdi Sri Lanka'da protestocular, devlet başkanlığı yerleşkesine girdi
Kaynak: BBC

Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sri Lanka'da binlerce kişi cumhurbaşkanlığı sarayını basarak ele geçirdi - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:40 Eşkişehir'de rögardan kurban kanı fışkırdı! Vatandaşlar o anları kayda aldı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
18:29 İki arkadaşın tartışması kanlı bitti! Bıçaklayarak öldürdü, kılık değiştirip kaçmaya çalıştı
17:55 Alman takımından ilginç hareket! Fenerbahçeli taraftarın Sörloth yorumuna yanıt verdiler
17:28 Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı! Kötü haberi ünlü spor yazarı verdi
17:03 Türk Tabipleri Birliği'nden, Bahçeli'nin "Kapatılsın" sözlerine cevap: Burada olmaya devam edeceğiz
16:52 Acun Ilıcalı karşılaşma öncesi canlı yayında bombayı patlattı! Doğukan Sinik, Hull City'de top koşturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 19:58:40. #1.12#
SON DAKİKA: Sri Lanka'da binlerce kişi cumhurbaşkanlığı sarayını basarak ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement