Sri Lanka'da OHAL ilan edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sri Lanka'da OHAL ilan edildi

13.07.2022 11:10
Sri Lanka'da OHAL ilan edildi

Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın Maldivler'e kaçmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) edildi.

Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın Maldivler'e kaçmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) edildi.

Sri Lanka merkezli gazete Mawbima'nın haberinde, Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya yer verildi. Açıklamada, ülke genelinde OHAL ilan edildiği, Batı Eyaleti'nde de sokağa çıkma yasağı uygulanacağı aktarıldı. Başbakan Wickremesinghe'nin güvenlik güçlerine, taşkınlık ve ayaklanma çıkarmaya çalışan kişileri gözaltına almaları emrini verdiği aktarıldı.

SRİ LANKA'DA NELER OLUYOR?Sri Lanka'da ekonomik krizle başlayan protestolar sonucu Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkeyi terk ederek Maldivler'e gitti. Rajapaksa'nın henüz resmi olarak istifa etmemesi nedeniyle ülkede şu anda Devlet Başkanı seçilemiyor. Sri Lanka medyası, Rajapaksa'nın bu hafta içinde Meclis Başkanı'na istifa mektubunu ileteceğini duyurdu.HİNDİSTAN, İDDİALARI REDDETTİ

Basında yer alan haberlerde, Rajapaksa'nın ülkeyi terk etmesine Hindistan'ın yardım ettiği iddia edildi. Hindistan'ın Sri Lanka Yüksek Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu iddialar reddedilerek, "Yüksek Komisyon, Hindistan'ın Rajapaksa'nın Sri Lanka'yı tert etmesine yardım ettiğine dair asılsız ve spekülatif medya raporlarını kategorik olarak reddediyor. Hindistan, demokratik araçlar ve değerler, yerleşik demokratik kurumlar ve anayasal çerçeve yoluyla refah ve ilerleme isteklerini gerçekleştirmeye çalışan Sri Lanka halkını desteklemeye devam ediyor" denildi.


YORUMLAR
500
Sri Lanka'da protestolar sebebiyle istifa edeceğini açıklayan Devlet Başkanı ülkeyi terk ettiği bildirildi Sri Lanka'da protestolar sebebiyle istifa edeceğini açıklayan Devlet Başkanı ülkeyi terk ettiği bildirildi Sri Lanka Devlet Başkanı askeri uçakla ülkeden kaçtı Sri Lanka Devlet Başkanı askeri uçakla ülkeden kaçtı
Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Maldiv, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sri Lanka'da OHAL ilan edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
10:39 Dar gelirli ailelerin elektrik faturasının 216 lirasını devlet ödüyor! İşte şartlar...
10:35 Avro ile aynı seviyede! Erime devam edecek... İşte dolardaki son durum
10:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ünlü AVM'de restoran açtı
10:21 Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi
10:16 TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Kadınlar ve gençlerin işsizlik oranı daha yüksek çıktı
09:48 İstanbul'da üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde bulundu
09:40 Dünyanın en güçlü hava kuvvetine sahip ülkeleri belirleyen 2022 raporu açıklandı! Türkiye ilk 10'da yer aldı
09:35 Oyuncu Hatice Şendil, tatil sezonunu açtı! Plajı adeta podyuma çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 11:15:53. #1.13#
SON DAKİKA: Sri Lanka'da OHAL ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement