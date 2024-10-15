Sri Lanka\'da Şiddetli Yağış: 3 Ölü, 135 Bin Etkilendi

Dünya

SRİ Lanka'da şiddetli yağış nedeniyle üç kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 135 bin kişinin de selden etkilendiği açıklandı.

Sri Lanka'da hafta sonu etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev, tarla ve yol sular altında kaldı. Afet Yönetim Merkezi, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 135 bin kişinin de selden etkilendiğini duyurdu.

Yetkililer, önlem olarak bazı bölgelerde elektriğin kesildiğini, deniz ve ordu birliklerinin halka yiyecek ile diğer temel malzemeleri sağlamak için görevlendirildiğini açıklarken, 7 bin kişinin de tahliye edildiği bildirildi.

Sri Lanka, mayıs ayından itibaren muson yağmurlarının neden olduğu olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor. Haziran ayında sel ve toprak kaymaları nedeniyle ülkede 16 kişi hayatını kaybetti.