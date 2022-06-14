Sri Lanka'da tarımsal üretimi artırmak için 4 gün çalışma, 3 gün izin olacak - Son Dakika
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Sri Lanka'da tarımsal üretimi artırmak için 4 gün çalışma, 3 gün izin olacak

14.06.2022 21:35
Sri Lanka'da tarımsal üretimi artırmak için 4 gün çalışma, 3 gün izin olacak

Sri Lanka'da hükümet, ülkede üretimi artırmak, tarım çalışmaları yapmaya teşvik etmek amacıyla cuma günlerini tatil ilan etme önerisini onayladı. Böylelikle ülkede 4 gün çalışma, 3 gün izin olacak.

ANI News'in haberine göre, Sri Lanka'da hükümet, ülkede üretimi artırmak, tarım çalışmaları yapmaya teşvik etmek amacıyla cuma günlerini tatil ilan etme önerisini onayladı. Bakanlar, haftada 4 gün çalışılmasına ve ülke dışında çalışmak üzere göç etmek isteyenler için 5 yıllık ücretsiz izne yönelik iki öneriyi kabul etti. Kabineden yapılan açıklamada, "Üç gün izni olan kamu sektörü çalışanları, ülkedeki üretimi artırmak için tarımsal çalışma yapmaya teşvik edilecek." ifadesine yer verildi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HÜKÜMETİ DÜŞÜRDÜ

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protesto gösterilerini yoğunlaştırmıştı. Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı. Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmişti. Başbakan'ın istifası nedeniyle kabine de feshedilmişti.

ÜLKEDE ZOR GÜNLER YAŞANIYOR

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti. Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı. Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Sri Lanka'da tarımsal üretimi artırmak için 4 gün çalışma, 3 gün izin olacak - Son Dakika

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