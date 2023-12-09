Sri Lanka\'da ülke çapında elektrik kesintisi

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Hindistan'ın güneyinde yer alan Sri Lanka'da sistemsel arıza nedeniyle ülke çapında elektrik kesintisi yaşandı.
Ülkedeki Elektrik Tedarik Kurulu, olayın araştırıldığını belirterek, "Elektriğin derhal geri getirilmesi için çabalar sürüyor" açıklamasında bulundu.
Enerji Bakanlığı yetkilileri de elektrik kesintisinin ana hat arızasından kaynaklandığını belirterek, enerji arzının hızla yeniden sağlanması için adımların atıldığını doğruladı.
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