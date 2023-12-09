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Sri Lanka'da ülke çapında elektrik kesintisi - Son Dakika
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Sri Lanka'da ülke çapında elektrik kesintisi

Sri Lanka'da sistem arızası nedeniyle ülke çapında elektrik kesintisi yaşandı.

09.12.2023 - 16:59,  Güncelleme: 17:17
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Hindistan'ın güneyinde yer alan Sri Lanka'da sistemsel arıza nedeniyle ülke çapında elektrik kesintisi yaşandı.

Ülkedeki Elektrik Tedarik Kurulu, olayın araştırıldığını belirterek, "Elektriğin derhal geri getirilmesi için çabalar sürüyor" açıklamasında bulundu.

Sri Lanka'da ülke çapında elektrik kesintisi

Enerji Bakanlığı yetkilileri de elektrik kesintisinin ana hat arızasından kaynaklandığını belirterek, enerji arzının hızla yeniden sağlanması için adımların atıldığını doğruladı.

Sri Lanka\'da ülke çapında elektrik kesintisi
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