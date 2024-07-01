Sri Lankalı 4 balıkçı, denizde buldukları şişelerde bilinmeyen sıvıyı içtikten sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sri Lankalı 4 balıkçı, denizde buldukları şişelerde bilinmeyen sıvıyı içtikten sonra hayatını kaybetti

Sri Lankalı 4 balıkçı, denizde buldukları şişelerde bilinmeyen sıvıyı içtikten sonra hayatını kaybetti

Sri Lanka'da balıkçılar, denizde buldukları şişelerdeki bilinmeyen bir sıvıyı içtikten sonra hayatını kaybetti, iki kişi de kritik durumda. Balıkçıların, ada ülkesinin güney kıyısındaki Tangalle kasabasından yaklaşık 320 deniz mili uzaklıkta şişeleri buldukları ve içtikleri belirtildi. Sri Lanka Donanması, balıkçıların şişelerde alkol olduğunu düşünerek içtiklerini açıkladı. Yetkililer şimdi şişelerin içeriğini araştırıyor.

01.07.2024 10:51
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Sri Lankalı balıkçı denizde buldukları şişelerden bilinmeyen bir sıvıyı içtikten sonra hayatını kaybetti, iki kişi de kritik durumda.

Balıkçıların, ada ülkesinin güney kıyısındaki Tangalle kasabasından yaklaşık 320 deniz mili uzaklıkta şişeleri buldukları sırada bir balık avı gezisinde oldukları belirtildi.

Sri Lanka Donanması, balıkçıların şişelerde alkol olduğunu düşünerek içtiklerini açıkladı.

Sri Lanka Balıkçılık ve Su Kaynakları Departmanı Genel Müdürü Susantha Kahawatte, donanmanın onları karaya geri getirmeye çalıştığını belirtti. Kahawatte, donanmanın, balıkçı gemisi Devon'da bulunan balıkçılara tıbbi müdahalede bulunduğunu, çünkü onları tedavi için karaya geri getirmek için yeterli zaman olmadığından endişe ettiklerini söyledi.

BBC, Kahawatte ve Sri Lanka Donanması'na doğrulama ve yorum için ulaştı. Kahawatte, ulusal haber kanalı Ada Derana'ya yaptığı açıklamada, balıkçıların bazı şişeleri bölgede faaliyet gösteren diğer mürettebatlara dağıttığını söyledi. Ayrıca bu mürettebatlara ulaşmaya çalıştıklarını ekledi.

Donanma, yerel medyaya Devon'un başka bir gemi tarafından karaya çekildiğini bildirdi. Devon, 4 Haziran'da Tangalle'den yola çıkmıştı.

Olay, başkent Colombo'nun yaklaşık 120 mil (193 km) uzaklığındaki kıyı kasabasında protestolara yol açtı ve hayatta kalan balıkçıların karaya geri getirilmesi çağrısında bulunuldu.

Yetkililer şimdi şişelerin içeriğini araştırıyor.

Sri Lanka, 3.Sayfa, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sri Lankalı 4 balıkçı, denizde buldukları şişelerde bilinmeyen sıvıyı içtikten sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

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