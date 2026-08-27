St. Petersburg\'da Patlama: 1 Asker Öldü, Eşi Yaralandı

RUSYA'nın St. Petersburg kentinde bir araçta meydana gelen patlamada 1 askerin hayatını kaybettiği, eşinin ise ağır yaralandığı bildirildi.

Rusya'nın ikinci büyük kenti St. Petersburg'un Slavyanka semtinde sabah saatlerinde bir araçta patlama meydana geldi. Rus medyasında yer alan haberlerde, araçtaki el yapımı patlayıcının infilak ettiği ve sürücü koltuğundaki Hava Kuvvetleri mensubu yarbay rütbesindeki bir askerin olay yerinde yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Araçta bulunan eşinin ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi, 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıklarken, ölen kişinin askeri personel olup olmadığına ve kimliğine ilişkin henüz resmi bilgi paylaşılmadı.