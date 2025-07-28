Steve Jobs'un kızı Eve Jobs, 6,7 milyon dolarlık masal gibi düğünle evlendi - Son Dakika
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Dünya

Steve Jobs'un kızı Eve Jobs, 6,7 milyon dolarlık masal gibi düğünle evlendi

Steve Jobs\'un kızı Eve Jobs, 6,7 milyon dolarlık masal gibi düğünle evlendi
28.07.2025 12:04
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Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un en küçük kızı Eve Jobs, İngiltere'deki 34 hektarlık Estelle Manor malikanesinde İngiliz olimpiyat binicisi Harry Charles ile görkemli bir düğünle evlendi. Düğün süresince köy tamamen kapatıldı ve güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Düğünün maliyeti yaklaşık 6,7 milyon dolar olarak bildirildi.

Apple'ın efsanevi kurucusu Steve Jobs'un en küçük kızı Eve Jobs, İngiltere'de muhteşem bir düğünle hayatını İngiliz olimpiyat binicisi Harry Charles ile birleştirdi. Oxfordshire bölgesindeki 34 hektarlık Estelle Manor malikanesinde düzenlenen düğün, adeta bir film sahnesini aratmayan lüks detayları ve yıldız davetlileriyle dikkat çekti.

Dört gün süren görkemli organizasyonda dünyaca ünlü sanatçı Sir Elton John sahne alırken, düğünün maliyetinin yaklaşık 6,7 milyon dolar olduğu bildirildi. Düğün süresince köy tamamen kapatıldı, güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Güvenlik kaynakları, "Burası ünlülere alışkın bir yer ama bu düğün bambaşkaydı. Köy neredeyse giriş yasaklı bir bölgeye dönüştü." açıklamasında bulundu.

Çift, yeminlerini St Michael & All Angels Kilisesi'nde etti. Eve Jobs, medyaya görüntü vermemek için özel bir yoldan düğün alanına geldi ve yaklaşık 30 dakika gecikmeli olarak törene katıldı. Nikâh sonrası yeni evli çift, lüks bir Mercedes limuzin minibüs ile akşam resepsiyonuna geçti.

Düğün davetlileri arasında; Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve kızı, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prenses Beatrice, Bruce Springsteen'in kızı ve nedime Jessica Springsteen, Arctic Monkeys'in davulcusu Matt Helders, ünlü çift Brooklyn ve Nicola Peltz Beckham gibi birçok isim yer aldı. Dokuz nedimenin tamamı kırmızı saten elbiseler giydi. Estelle Manor'daki 107 odanın tamamı düğün davetlileri için ayrılırken, diğer konuklar Meghan Markle'ın da daha önce bekârlığa veda partisini yaptığı Soho Farmhouse'ta konakladı.

Düğünden önce, Laurene Powell Jobs'un yakın dostu Kamala Harris, çift için özel bir akşam yemeği düzenledi.

Büyük bir gizlilik içinde organize edilen bu düğün, teknoloji dünyasının ihtişamını İngiliz kırsalının romantizmiyle birleştirerek, unutulmaz bir masal düğününe dönüştü.

Steve Jobs'un kızı Eve Jobs, 6,7 milyon dolarlık masal gibi düğünle evlendi
Steve Jobs'un kızı Eve Jobs, 6,7 milyon dolarlık masal gibi düğünle evlendi
Steve Jobs'un kızı Eve Jobs, 6,7 milyon dolarlık masal gibi düğünle evlendi
Steve Jobs'un kızı Eve Jobs, 6,7 milyon dolarlık masal gibi düğünle evlendi

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Son Dakika Dünya Steve Jobs'un kızı Eve Jobs, 6,7 milyon dolarlık masal gibi düğünle evlendi - Son Dakika

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