Stoltenberg, Çin ile Rusya'nın derinleşen stratejik ortaklığına dikkat çekti - Son Dakika
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Stoltenberg, Çin ile Rusya'nın derinleşen stratejik ortaklığına dikkat çekti

29.06.2022 21:01
Stoltenberg, Çin ile Rusya'nın derinleşen stratejik ortaklığına dikkat çekti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde Avrupa Birliği, Gürcistan, Finlandiya ve İsveç, Avustralya ve Japonya'nın katılımıyla yapılan toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde Avrupa Birliği, Gürcistan, Finlandiya ve İsveç, Avustralya ve Japonya'nın katılımıyla yapılan toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Çin'in derinleşen stratejik ortaklığına dikkat çeken Stoltenberg "Çin'in artan atılganlığı ve zorlayıcı politikalarının Müttefiklerin ve ortaklarımızın güvenliği için sonuçları var. Çin, komşularına zorbalık yapmak ve Tayvan'ı tehdit etmek için nükleer silahlar da dahil olmak üzere askeri güçlerini önemli ölçüde geliştiriyor"

HİNT-PASİFİK ORTAKLARLA İŞBİRLİĞİ HIZLANACAKÇin'in Müttefik ülkeler de dahil olmak üzere kritik altyapıya büyük yatırım yaptığını, kendi vatandaşlarını ileri teknoloji ile izleyip kontrol ettiğini, Rus yalanlarını ve dezenformasyonunu yaydığını ifade eden NATO Genel Sekreteri, "Çin bizim düşmanımız değil. Ancak temsil ettiği ciddi meydan okumalar konusunda net görüşlü olmalıyız. ve kurallara dayalı uluslararası düzeni korumak için ortaklarımızla birlikte olmaya devam etmeliyiz. Kaba şiddet yerine normlara ve değerlere dayalı küresel bir sistem. Dolayısıyla NATO, Hint-Pasifik ortaklarımızla siber savunma, yeni teknolojiler, deniz güvenliği, iklim değişikliği ve dezenformasyonla mücadele dahil işbirliğini hızlandıracak. Çünkü bu küresel zorluklar, küresel çözümler gerektiriyor" dedi.UKRAYNA'YA BİR DESTEK PAKETİStoltenberg açıklamalarına şöyle devam etti;"Dün, Müttefikler Ukrayna'nın uzun vadede donatılmasına ve güçlendirilmesine yardımcı geliştirilmiş bir destek paketini onayladı. ve Rus saldırganlığı riski altındaki Bosna-Hersek, Gürcistan ve Moldova Cumhuriyeti dahil diğer ortaklar için siyasi ve pratik desteği artırma konusunda anlaştık. Yeteneklerini geliştirmelerine ve dayanıklılıklarını güçlendirmelerine yardımcı olacağız."MORİTANYA'YA SAVUNMA PAKETİ

"Bu akşam Müttefik Dışişleri Bakanları Ürdün ve Moritanya ile görüşecek. Sahel de dahil olmak üzere güneyden gelen zorluklara yanıt vermeye devam etme kararlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Müttefikler bugün ilk kez Moritanya için bir savunma kapasitesi geliştirme paketi üzerinde anlaştı. Sınır güvenliği, düzensiz göç ve terör gibi güvenlik sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olacağız. Moritanya'nın taleplerine dayanarak, desteğimizi özel harekat, deniz güvenliği ve istihbarat dahil bir dizi kilit alanda odaklayacağız."


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Stoltenberg, Çin ile Rusya'nın derinleşen stratejik ortaklığına dikkat çekti - Son Dakika

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