Stoltenberg'in görevi süresi 2023'e kadar uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Stoltenberg'in görevi süresi 2023'e kadar uzatıldı

24.03.2022 17:15
Stoltenberg'in görevi süresi 2023'e kadar uzatıldı

NATO'dan yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin 30 Eylül 2023'e kadar uzatıldığı belirtildi.

NATO'dan yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin 30 Eylül 2023'e kadar uzatıldığı belirtildi. Stoltenberg karardan onur duyduğunu ifade etti.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin 30 Eylül 2023'e kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, "NATO müttefikleri bugün (24 Mart 2022), Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in görev süresini 30 Eylül 2023'e kadar bir yıl daha uzatmayı kabul etti. Müttefikler, özellikle uluslararası güvenlik açısından bu kritik zamanda, liderliği ve bağlılığı için Genel Sekretere teşekkür ettiler" denildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair yaptığı açıklamada, görev süresinin uzatılması kararından onur duyduğunu belirterek, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanlarının, Genel Sekreter olarak görev süremi 30 Eylül 2023'e kadar uzatma kararından onur duydum. Bir neslin karşılaştığı en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıya kalırken, ittifakımızı güçlü ve insanlarımızı güvende tutmak için birleşmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg'in görevi süresi 2023'e kadar uzatıldı
YORUMLAR
500
Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk: 'Maktul kendi ölümüne sebep oldu' Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk: 'Maktul kendi ölümüne sebep oldu' Boris Johnson'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki hareketleri görüşmeye damga vurdu! Boris Johnson'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki hareketleri görüşmeye damga vurdu! Son dakika haber: Yargıtaydan, TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz cinayeti davasının temyiz süreciyle ilgili açıklama Açıklaması Son dakika haber: Yargıtaydan, TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz cinayeti davasının temyiz süreciyle ilgili açıklama Açıklaması

Jens Stoltenberg, Eylül, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Stoltenberg'in görevi süresi 2023'e kadar uzatıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Rusya, dost ülkelere enerji ticaretini Bitcoin'le yapabileceğini duyurdu
17:55 Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının sebebi anlaşıldı! İdmanda yaşanan kavga her şeyi değiştirdi
17:45 NATO liderlerinden ortak açıklama: Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor
17:34 ABD'den Rusya yönelik yeni yaptırımlar geldi! 400'den fazla Rus elit listede yer aldı
17:24 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yarattı! Eşi hadis-i şerif paylaştı
17:23 15 yaşındaki kızı silahla kaçırmaya çalıştılar! Serbest kalan 2 kişi itiraz sonrası tutuklandı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:05 Erkek hemşire, hastanede tedavi gören 2 genç kıza odalarında tecavüz etti
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
16:54 Fenerbahçe'de ortalık birbirine girdi! Adaylığını duyuran Uğur Dündar'a sert suçlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 18:08:16. #1.11#
SON DAKİKA: Stoltenberg'in görevi süresi 2023'e kadar uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement