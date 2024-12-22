Stonehenge\'de Kış Gün Dönümü Kutlandı

Dünya

İNGİLTERE'de binlerce kişi kış gün dönümünü kutlamak için Stonehenge'de toplandı.

İngiltere'deki tarihi Stonehenge anıtında binlerce kişi kış gün dönümünü, tezahürat ve alkışlarla karşıladı. Yaklaşık 4 bin 500 kişinin katıldığı tarihi etkinlik 100 binden fazla kişi tarafından canlı olarak izlendi.

Stonehenge, yaz ortası gün doğumu ve kış ortası gün batımının hizalanması üzerine inşa edildi. Gün dönümlerinin binlerce yıldır Stonehenge'de kutlandığına inanılıyor.

English Heritage'ın Stonehenge Direktörü Steve Bax, "Bu sabah kış gün dönümünü kutlamak için Stonehenge'de yaklaşık 4 bin 500 kişiyi ağırlamak harikaydı ve ayrıca dünyanın dört bir yanından 100 binden fazla kişinin canlı olarak çevrim içi izlemesinden büyük mutluluk duyduk" dedi.