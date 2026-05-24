Stuttgart'ta CHP Kurultayı'nın İptal Kararı Protesto Edildi

24.05.2026 11:50  Güncelleme: 12:00
Haber: İlhan Baba

(STUTTGART) – Almanya'nın Stuttgart kentinde, CHP Würtemberg Birliği tarafından düzenlenen mitingde, CHP Kurultayı'nın iptali protesto edildi. Katılımcılar demokrasi, hukuk devleti ve halk iradesine sahip çıkılması çağrısı yaptı, birlik ve dayanışma mesajları verdi.

Almanya'nın Stuttgart kentinde faaliyet gösteren CHP Würtemberg Birliği, CHP Kurultayı'nın iptalini protesto etmek amacıyla Stuttgart Belediye Binası önünde miting düzenledi. Çok sayıda vatandaşın, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı mitingde, demokrasi, hukuk devleti ve halk iradesi vurgusu yapıldı.

Mitingde konuşan CHP Würtemberg Birlik Başkanı Şirin Üstün, burada yalnızca bir kalabalık değil, "bir irade ve vicdan" olarak bir araya geldiğini söyledi. Üstün, CHP'nin, Genel Başkan Özgür Özel'in ve parti örgütünün yanında olduklarını belirterek, "Mutlak butlana, hukuksuzluğa, adaletsizliğe ve halkın iradesini yok sayan anlayışa karşıyız" dedi.

Cumhuriyet'in ve demokratik değerlerin savunulacağını ifade eden Üstün, yaşanan sürecin yalnızca bir parti meselesi olmadığını kaydetti. Üstün, konuşmasında, gençlerin gelecek kaygısına, emeklilerin geçim mücadelesine, işçilerin emeğine, çiftçilerin sorunlarına, öğrencilerin umutlarına ve çocukların yarınlarına dikkati çekti.

Üstün, yurt dışında yaşayan milyonlarca yurttaşın da CHP'nin mücadelesini yakından takip ettiğini dile getirerek, böylesine kritik bir süreçte ayrışma değil, dayanışma gerektiğini söyledi. Türkiye'nin demokrasi tarihinin bedel ödeyenlerin mücadelesiyle şekillendiğini söyleyen Üstün, özgürlük, adalet ve Cumhuriyet vurgusu yaptı.

Kadın hakları, eşitlik, bilim ve adalet konularına da değinen Üstün, "Adaletin olmadığı yerde barış bir hayaldir" ifadelerini kullandı.

Toplumsal birlik ve beraberlik vurgusu yapan Üstün, farklı kimlikler ve inançlar üzerinden yürütülen ayrıştırıcı siyasetin Türkiye'ye zarar verdiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği üzerinden yapılan tartışmaların toplumsal barışı zedelediğini belirten Üstün, Türkiye'nin farklı kültürlerin ve inançların bir arada yaşadığı ortak bir ülke olduğunu ifade etti.

Herkesin, CHP'nin kurumsal kimliğine, demokrasi mücadelesine, Genel Başkan Özgür Özel'e ve milletvekillerine sahip çıkmaya çağırılan mitinge, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Stuttgart, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Baden-Württemberg (ÇYDD BW) temsilcileri ile CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Özgür Kalın da katılarak birer konuşma gerçekleştirdi.

Miting, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız", " Faşizme karşı omuz omuza"  "Sonunda mutlaka halk kazanacak, demokrasi kazanacak, Cumhuriyet Halk Partisi kazanacaktır" sloganlarıyla son buldu.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Etkinlik, Politika, Dünya, Son Dakika

