Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya son dönemde 6 ve üstünde çok sayıda depremle sarsılırken, ülkede kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi.
Bir grup dalgıcın, dalış sırasında depreme denk geldikleri ve büyük panik yaşadıkları anlar bir dalgıcın su altı kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde depreme yakalanan dalgıçların suyun altında aniden sağa sola savruldukları görülürken, kumların ortalığa saçılarak bulanıklık yarattığı görüldü.
Son Dakika › Dünya › Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler - Son Dakika
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