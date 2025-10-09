Suriye 6 yeni banknot çıkarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Suriye 6 yeni banknot çıkarıyor

Suriye 6 yeni banknot çıkarıyor
09.10.2025 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, ulusal parayı modernize etmek amacıyla üzerinde resim ve sembol bulunmayan 6 yeni banknot serisi çıkarılacağını açıkladı. Husariyye, yeni banknotların dolaşımdaki eski ve yıpranmış paraların yerini alacağını vurguladı.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, yeni para banknotlarının küçük, orta ve büyük olmak üzere farklı boyutlarda olacağını söyledi.

6 YENİ BANKNOT SERİSİ ÇIKARILACAK

Husariyye, ulusal parayı modernize etmek amacıyla üzerinde resim ve sembol bulunmayan 6 yeni banknot serisi çıkarılacağını ifade ederek "Yeni banknotlar, doğrulamayı kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış olup uluslararası standartlara uygun şekilde hazırlanmıştır." dedi.

ESKİ VE YIPRANMIŞ PARALARIN YERİNİ ALACAK

Basım ve dağıtım süreci tamamlandıktan sonra banknotlara ilişkin tüm ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılacağını kaydeden Husariyye, yeni banknotların, dolaşımdaki eski ve yıpranmış paraların yerini alacağını ancak toplam para arzını artırmayacağını vurguladı.

Husariyye, "Bu, bir modernizasyon adımıdır, para arzını genişletme amacı taşımıyor, para piyasasındaki likiditenin düzenlenmesi ve fiyat istikrarının sağlanması için hedefli para politikasıdır. Bunu uygulayacağız" diye konuştu.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Suriye, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye 6 yeni banknot çıkarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolsuzluk skandallarıyla çalkalanan Arjantin’de Devlet Başkanı Milei rock konseri verdi Yolsuzluk skandallarıyla çalkalanan Arjantin'de Devlet Başkanı Milei rock konseri verdi
Ödül töreninde akılalmaz hata Ünlü oyuncunun ismi hayatını kaybedenler arasında anıldı Ödül töreninde akılalmaz hata! Ünlü oyuncunun ismi hayatını kaybedenler arasında anıldı
Gözaltındaki İrem Derici Adli Tıp Kurumu’nda böyle görüntülendi Gözaltındaki İrem Derici Adli Tıp Kurumu'nda böyle görüntülendi
Yavuz Bingöl, Bahçeli’nin makamında saz çalıp türkü söyledi Yavuz Bingöl, Bahçeli'nin makamında saz çalıp türkü söyledi
Zabıtaların yaşlı kadına muamelesi yürekleri sızlattı Zabıtaların yaşlı kadına muamelesi yürekleri sızlattı
Brezilyalı Riberio amansız hastalığa yakalandı Brezilyalı Riberio amansız hastalığa yakalandı

14:29
Uyuşturucu operasyonunda ifade veren Hadise’nin aylık geliri ortaya çıktı
Uyuşturucu operasyonunda ifade veren Hadise'nin aylık geliri ortaya çıktı
14:07
Galatasaray’dan Icardi hakkında yeni karar
Galatasaray'dan Icardi hakkında yeni karar
14:05
Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı
Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı
13:51
Mantar toplarken göktaşı buldu
Mantar toplarken göktaşı buldu
13:50
Bir gün önce video çektiği mesai arkadaşını çöp kamyonunda katletti
Bir gün önce video çektiği mesai arkadaşını çöp kamyonunda katletti
13:43
İstanbul’da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2025 14:49:21. #7.13#
SON DAKİKA: Suriye 6 yeni banknot çıkarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.