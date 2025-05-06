Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Dışişleri Bakanı ile basketbol oynadı - Son Dakika
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Dışişleri Bakanı ile basketbol oynadı

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, yoğun programları arasında başkent Şam'da basketbol oynadı. Şam'da alışılmadık görüntüler gündeme damga vurdu.

06.05.2025 09:44
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından özgürlüğüne kavuşan Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, gece saatlerinde boş bir basketbol sahasında şut atarken görüntülendi. Başkent Şam'da seyircisiz ortamda düzenlenen basketbol maçı gündeme damga vurdu.

NE OLMUŞTU?

Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye, tarihinin en kritik geçiş dönemlerinden birine girmiş durumda. Yeni yönetim, ülkeyi iç savaşın yıkıcı etkilerinden çıkararak demokratik ve istikrarlı bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Bu çerçevede yeniden yapılanma süreci siyasi, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla kapsamlı şekilde yürütülüyor. Yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki geçiş yönetimi, kapsayıcı bir anayasa süreci başlatmış durumda. Bu süreçte, yeni anayasa taslağı hazırlanıyor ve halkın görüşüne açılması planlanıyor, geçici hükümet, muhalif grupları ve sivil toplumu sürece dahil etmeye çalışıyor, seçim hazırlıkları sürdürülüyor; adil, şeffaf ve uluslararası gözetime açık bir seçim için zemin oluşturulmak isteniyor. Savaşın yıktığı şehirlerin imarı ve altyapının yeniden tesisi için hem yerel hem uluslararası iş birliği arayışları öne çıkıyor. Şam, Halep ve Humus gibi şehirlerde yeniden inşa projeleri başladı. Uluslararası yardımlar ve kalkınma fonları konusunda BM ile görüşmeler sürüyor. Enerji ve ulaşım altyapısı öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Ancak Batı ülkeleri ile Körfez ülkeleri arasında yardımların siyasi koşullara bağlanması tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Dışişleri Bakanı ile basketbol oynadı

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Son Dakika Dünya Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Dışişleri Bakanı ile basketbol oynadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ghost Riley:
    suriyenin cogu isgal edilmis, hukumetten ses yok israil elini kolunu sallaya sallaya geziyor niye haberini yapmadiniz? bu mu haber? 9 1 Yanıtla
  • Veysel Çelik:
    yakında saklanbaçta oynarlar sonra birisi saklanırken ortadan kaybolacak :) 8 1 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    terorişko. 5 0 Yanıtla
  • Hakan as :
    Keyifler gıcır itaat et rahat et :) 2 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    Reklam kokan hareketler aynısını bizde de yaptılar 1 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu ikili iliskilerin gelismesi adina ise neden Turk kokenli bakan yok.. neden gumruk vergisinde ayricaligimiz yok.. neden kritik ihalelerden biri Fransizlara verildi.. neden hala pkk ( pyd ) orada vsvsvsvsv basket oynanmis.. neden buradaki suriyelilerin cogundan da cogu hala var... vee bir basket daha atin bakalim.. kim yiyor bu sayilari.. 0 0 Yanıtla
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