Suriye Cumhurbaşkanı Almanya'da - Son Dakika
30.03.2026 17:21
Ahmed Şara, Almanya Başbakanı Merz ile görüşerek Suriye'nin yeniden yapılanma sürecini ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Almanya'ya resmi ziyarette bulundu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile başkent Berlin'de görüşen Şara, Suriye'nin uzun süren iç savaş boyunca 'büyük bir yıkım' yaşadığını bildirdi. Şara, Suriye'nin enerji, ulaşım ve turizm sektörlerindeki yatırım fırsatlarına değinerek, "Almanya'ya giden Suriyelilerden bazılarının yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için geri dönmelerini görmek istiyorum" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Berlin ve Şam'ın daha fazla Suriyeli vatandaşın Almanya'dan ülkelerine dönmesini sağlamak için birlikte çalıştığını kaydetti. Almanya'daki Suriyelilerin, Suriye'nin yeniden inşasında önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Merz, "Suriyelilerin ülkelerine dönüşü için güvenilir bir sistem kurulması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Almanya, Berlin, Suriye, Dünya, Şara, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı
Galatasaray’ın transferdeki büyük aşkı Galatasaray'ın transferdeki büyük aşkı
Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda birinci Fenerbahçe Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda birinci Fenerbahçe
Görevinden istifa eden Yönter’den ’kara kaplı defterli’ Bahçeli paylaşımı Görevinden istifa eden Yönter'den 'kara kaplı defterli' Bahçeli paylaşımı
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi Diyaloglara dikkat Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat
Ünlü rapçi Blok3’ün sevgili kriterleri tartışma yarattı Ünlü rapçi Blok3'ün sevgili kriterleri tartışma yarattı

17:24
MSB: İran’dan ateşlenen 4. füze NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi
MSB: İran'dan ateşlenen 4. füze NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi
17:13
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
16:27
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
15:47
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
15:27
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
