Suriye Cumhurbaşkanı Almanya\'da

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Berlin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Almanya'ya resmi ziyarette bulundu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile başkent Berlin'de görüşen Şara, Suriye'nin uzun süren iç savaş boyunca 'büyük bir yıkım' yaşadığını bildirdi. Şara, Suriye'nin enerji, ulaşım ve turizm sektörlerindeki yatırım fırsatlarına değinerek, "Almanya'ya giden Suriyelilerden bazılarının yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için geri dönmelerini görmek istiyorum" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Berlin ve Şam'ın daha fazla Suriyeli vatandaşın Almanya'dan ülkelerine dönmesini sağlamak için birlikte çalıştığını kaydetti. Almanya'daki Suriyelilerin, Suriye'nin yeniden inşasında önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Merz, "Suriyelilerin ülkelerine dönüşü için güvenilir bir sistem kurulması gerekiyor" diye konuştu.